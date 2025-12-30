Pubblicati dal Ministero dell’Istruzione gli elenchi degli enti locali ammessi ai contributi per l’adeguamento alle norme antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti

Risorse in arrivo per l’adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza. Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono stati pubblicati gli elenchi degli enti locali ammessi ai finanziamenti.

Poco più di dieci milioni di euro in totale per la Calabria, che potrà così procedere ad adeguare gli istituti scolastici nei comuni destinatari dei contributi erogati in attuazione del decreto del Mim n. 229 del 21 novembre 2025.

Recentemente, il Ministero ha annunciato l'aggiunta di ulteriori 206,8 milioni di euro, che permetteranno di scorrere le graduatorie, garantendo maggiore sicurezza nelle scuole.

Ecco gli interventi ammessi a finanziamento in Calabria, provincia per provincia.

Provincia di Cosenza

Interventi urgenti di messa in sicurezza: Comune di Trebisacce, 87.671,54 euro; Comune di San Lucido, 100.000 euro; Comune di Crosia, 299.949,26 euro; Comune di Spezzano Albanese, 160.000 euro; Comune di Aieta, 100.000 euro; Comune di Marano Marchesato, 100.000 euro; Comune di San Demetrio Corone, 200.000 euro.

Interventi di adeguamento antincendio: Comune di Acquaformosa, 50.000 euro; Comune di Aprigliano, 69.947,44 euro; Comune di Cerisano, 45.200 euro; Comune di Diamante, 200.000 euro; Comune di Firmo, 70.000 euro; Comune di Mangone, 120.000 euro; Comune di Marano Principato, 70.000 euro.

Provincia di Catanzaro

Interventi urgenti di messa in sicurezza: Comune di Davoli, 199.744,50 euro; Comune di Magisano, due interventi per 100.000 e 200.000 euro.

Interventi di adeguamento antincendio: Provincia di Catanzaro, quattro interventi per 400.000, 300.000, 130.000 e 300.000 euro; Comune di Belcastro, 50.000 euro; Comune di Catanzaro, tre interventi per 200.000, 130.000 e 130.000 euro; Comune di Cropani, 70.000 euro; Comune di Magisano, 70.000 euro; Comune di Nocera Terinese, 130.000 euro; Comune di Petronà, due interventi per 70.000 e 50.000 euro; Comune di Sersale, 40.000 euro; Comune di Squillace, 50.000 euro; Comune di Zagarise, 70.000 euro.

Provincia di Crotone

Interventi di adeguamento antincendio: Comune di Umbriatico, due interventi per 100.000 euro ciascuno.

Interventi di adeguamento antincendio: Comune di Isola di Capo Rizzuto, 300.000 euro; Comune di Mesoraca, tre interventi da 70.000 euro ciascuno; Comune di Petilia Policastro, due interventi da 130.000 euro ciascuno; Comune di San Mauro Marchesato, 70.000 euro.

Provincia di Vibo Valentia

Interventi urgenti di messa in sicurezza: Comune di Monterosso Calabro, 100.000 euro; Comune di Mileto, 200.000 euro; Provincia di Vibo Valentia, 300.000 euro.

Interventi di adeguamento antincendio: Comune di Filadelfia, tre interventi per 130.000, 130.000 e 50.000 euro; Comune di Capistrano, due interventi per 50.000 euro ciascuno; Provincia di Vibo Valentia, tre interventi per 300.000, 200.000 e 130.000 euro.

Provincia di Reggio Calabria

Interventi urgenti di messa in sicurezza: Comune di Melito di Porto Salvo, 200.000 euro; Comune di Palmi, due interventi per 300.000 e 200.000 euro.

Interventi di adeguamento antincendio: Comune di Melito di Porto Salvo, 200.000 euro; Comune di Oppido Mamertina, 200.000 euro; Comune di Platì, 130.000 euro; Comune di Reggio Calabria, due interventi per 300.000 e 200.000 euro; Comune di Polistena, due interventi antincendio da 130.000 euro ciascuno; Comune di Cinquefrondi, 130.000 euro; Comune di Siderno, 200.000 euro; Comune di Bovalino, due interventi per 200.000 e 130.000 euro; Comune di Ardore, 70.000 euro; Comune di Molochio, 70.000 euro; Comune di Rosarno: 200.000 euro; Città Metropolitana di Reggio Calabria, due interventi per 200.000 e 400.000 euro.