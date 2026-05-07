La Prefettura di Crotone ha diffuso la circolare relativa alle agevolazioni tariffarie previste in occasione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il 7 e 8 giugno 2026 nei comuni di Crotone, Cirò Marina, Cutro, Rocca di Neto e Santa Severina. Il provvedimento, emanato dal Ministero dell’Interno attraverso la circolare n. 47/2026 del 6 maggio scorso, riguarda gli elettori che dovranno raggiungere il proprio Comune di iscrizione elettorale per esercitare il diritto di voto.

Nel documento si legge che «gli elettori che si recheranno a votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto», con riduzioni previste per i collegamenti ferroviari, marittimi, autostradali e aerei.

Sconti sui treni: riduzioni fino al 70%

Le principali compagnie ferroviarie italiane, Trenitalia, Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori e Trenord, applicheranno condizioni agevolate per consentire agli elettori di raggiungere la sede di voto.

La nota precisa che «i biglietti, con l’agevolazione per gli elettori, possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell’arco temporale di venti giorni a ridosso dei giorni di votazione». Per il primo turno delle amministrative, il viaggio di andata sarà consentito dal 15 maggio 2026, mentre il ritorno dovrà avvenire entro il 4 giugno 2026.

Per l’eventuale ballottaggio del 7 e 8 giugno, invece, «il viaggio di andata potrà essere effettuato dal 29 maggio 2026 e quello di ritorno non oltre il 18 giugno 2026».

Le agevolazioni Trenitalia

Per quanto riguarda Trenitalia, sono previste riduzioni del 60% sulle tariffe regionali e del 70% sui treni nazionali, inclusi Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte.

Nel dettaglio, il documento specifica che «le riduzioni sono applicabili alla prima e seconda classe dei treni Regionali e Intercity» oltre ai servizi cuccette e ai livelli Premium e Standard dell’Alta Velocità.

Restano invece escluse «la prima classe e i livelli di servizio Executive, Business e Salottino», così come i servizi accessori di bordo.

Italo: sconto del 70%

Anche Italo garantirà agevolazioni significative. La società consentirà infatti agli elettori di acquistare biglietti con «una riduzione pari al 70% sul prezzo al pubblico» per viaggiare nelle classi Smart e Prima.

I biglietti agevolati potranno essere acquistati presso le biglietterie di stazione, il contact center, il sito ufficiale e le agenzie di viaggio abilitate.

Agevolazioni Trenord in Lombardia

Per i collegamenti regionali lombardi, Trenord applicherà una «riduzione del 60% sul prezzo di andata e ritorno dei biglietti nominativi», compresi i collegamenti da e per l’aeroporto di Malpensa.

Traghetti e collegamenti marittimi: riduzione del 60%

Agevolazioni anche per chi dovrà raggiungere le sedi elettorali via mare. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto sconti per gli elettori sulle tratte operate da diverse compagnie di navigazione.

Nel documento si legge che le società coinvolte «applicheranno la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola tariffa ordinaria».

Le agevolazioni riguarderanno numerosi collegamenti, tra cui:

Genova – Porto Torres

Civitavecchia – Olbia

Napoli – Cagliari – Palermo

collegamenti con le isole minori siciliane

linea Termoli – Isole Tremiti

Pedaggi autostradali gratuiti per gli italiani residenti all’estero

L’Aiscat, l’associazione delle concessionarie autostradali, ha confermato l’esenzione dal pagamento del pedaggio per gli elettori italiani residenti all’estero.

La nota chiarisce che l’agevolazione sarà valida «sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale sia per quello di ritorno», con esclusione delle tratte autostradali a sistema aperto.

L’esenzione scatterà dalle ore 22 del quinto giorno precedente la consultazione e terminerà alle ore 22 del quinto giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.

Sconti sui voli nazionali ITA Airways

Riduzioni previste anche per chi sceglierà l’aereo. ITA Airways applicherà uno sconto sui voli nazionali di andata e ritorno verso il Comune di voto.

La compagnia riconoscerà «uno sconto pari a 40 euro per tariffe con importo pari o superiore a 41 euro ovvero il 40% della tariffa fino a un massimo di 40 euro».

L’offerta sarà valida per voli effettuati dal 18 maggio al 1° giugno 2026 e, in caso di ballottaggio, dal 1° al 14 giugno 2026.

Documenti necessari per ottenere le agevolazioni

Per usufruire degli sconti sarà necessario esibire la tessera elettorale e un documento di identità valido. In alcuni casi sarà possibile utilizzare una dichiarazione sostitutiva.

Per il viaggio di ritorno, gli elettori dovranno mostrare la tessera elettorale «recante l’attestazione dell’avvenuta votazione».

La Prefettura conclude invitando enti locali e organi di informazione a «diffondere il contenuto della presente circolare con i mezzi ritenuti più idonei e opportuni, al fine di renderne edotti tutti gli elettori interessati».