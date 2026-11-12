Senese e Mazzuca parlano di «una questione sociale che non può essere sottovalutata» e che si intreccia con «bassi salari, precarietà lavorativa, pensioni insufficienti e aumento del costo della vita»

«In Calabria il problema dell'emergenza abitativa continua a rappresentare una questione sociale che non può essere sottovalutata. I dati relativi al 2025, elaborati dal Servizio lavoro, coesione e territorio della Uil sulla base delle rilevazioni del ministero dell'Interno, restituiscono un quadro che merita attenzione e che conferma la necessità di riportare il diritto alla casa al centro dell'agenda politica regionale. Nel corso del 2025, nella nostra regione, sono stati emessi 181 provvedimenti di sfratto, con un aumento del 5,2% rispetto al 2024. Le richieste di esecuzione con ufficiale giudiziario sono state 519, facendo registrare un incremento dell'11,8%. Sono invece 214 gli sfratti eseguiti, in diminuzione del 34,8%». È quanto si legge in una nota diffusa da Uil e Uniat Calabria.

«A Cosenza - proseguono le sigle sindacali - si registra il numero più alto di provvedimenti di sfratto, 112, con 266 richieste di esecuzione, in aumento dell'11,3%, e 79 sfratti eseguiti. A Catanzaro, invece, i provvedimenti emessi sono 51, ma il dato più preoccupante è la crescita dell'82,1% rispetto all'anno precedente; le richieste di esecuzione sono 230, mentre gli sfratti eseguiti sono 82. Anche Crotone presenta elementi di particolare attenzione: 17 provvedimenti emessi, 23 richieste di esecuzione, cresciute del 1.050% rispetto al 2024, e 7 sfratti eseguiti. A Reggio Calabria si registrano 40 sfratti eseguiti, con un incremento del 5,3%, mentre a Vibo Valentia i provvedimenti emessi sono uno, le richieste di esecuzione risultano pari a zero e gli sfratti eseguiti sono sei, in aumento del 50%».

«Non possiamo limitarci a leggere questi numeri come semplici dati o statistiche - sottolineano Mariaelena Senese, segretaria generale Uil Calabria, e Ilena Mazzuca, presidente di Uniat Calabria - perché dietro ogni procedura di sfratto c'è una condizione di difficoltà che coinvolge persone, famiglie, studenti, lavoratori, pensionati, sempre più spesso soggetti che non riescono più a sostenere il costo dell'abitazione. Il problema della casa si intreccia inevitabilmente con quello dei bassi salari, della precarietà lavorativa, delle pensioni insufficienti e dell'aumento del costo della vita. Per questo non può essere affrontato soltanto quando una famiglia arriva al punto di perdere la propria abitazione, bisogna agire quanto prima».

Da qui - secondo le sigle sindacali - la necessità di un «cambio di passo» nelle politiche abitative. Secondo Uil e Uniat Calabria «non è più rinviabile un nuovo Piano casa nazionale, accompagnato da risorse certe e da una programmazione capace di rispondere alle diverse esigenze dei territori ed occorre ripristinare il Fondo nazionale per il sostegno all'affitto e quello destinato alla morosità incolpevole. Allo stesso tempo, è indispensabile investire nell'edilizia residenziale pubblica, recuperando e rimettendo a disposizione gli alloggi popolari inutilizzati, ampliando l'offerta di abitazioni a canone sostenibile e rafforzando il ruolo dei Comuni».

«Serve una strategia regionale per il diritto alla casa, che parta dalla ricognizione del patrimonio pubblico disponibile, dal recupero degli alloggi non assegnati e da un confronto concreto con le organizzazioni sindacali e gli enti locali. È necessario costruire un sistema di interventi che prevenga il disagio, sostenga gli inquilini in difficoltà e favorisca l'accesso a un'abitazione dignitosa a costi compatibili con le esigenze e la capacità economica delle famiglie», concludono Senese e Mazzuca.