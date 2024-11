Il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, ha convocato una seduta “aperta” dell’assemblea per il prossimo 24 ottobre alle ore 12:30, nella sede dell’amministrazione provinciale di Catanzaro, in piazza Rossi. Un solo punto all’ordine del giorno, che recita: “La Scuola di Medicina e Chirurgia di Catanzaro: prospettive di sviluppo del sistema universitario e del sistema sanitario calabresi”.

La decisione di Bosco è arrivata dopo che la conferenza dei capigruppo aveva manifestato unanimemente l’esigenza di un confronto pubblico e allargato, dedicato in via esclusiva al sistema dell’offerta formativa universitaria in Calabria, alla sua razionalità, alla sua efficienza e di conseguenza al suo livello qualitativo, anche in termini di attrattività verso l’esterno e di consolidamento della presenza della nostra popolazione studentesca. Lo stesso presidente del Consiglio comunale ha quindi provveduto a invitare formalmente, affinché diano il loro contributo al dibattito, i presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, i rettori di Unical, Umg e Mediterranea, i consiglieri regionali, i parlamentari, gli Ordini professionali e i vertici delle Aziende sanitarie.