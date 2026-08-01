Riceviamo e pubblichiamo la nota della Giunta lametina: «I Giudici hanno meramente rinviato la decisione, “sospendendo interinalmente” il provvedimento, sino al 2 settembre»

Riceviamo e pubblichiamo la replica del Comune di Lamezia in merito alla pubblicazione sulla nostra testata dell’articolo “Farmacie a Lamezia, il Tar Calabria sospende la delibera di giunta: «Atto viziato e inidoneo»”

La replica

“In relazione all’articolo pubblicato dalla testata giornalistica La C News24, intitolato “Farmacie a Lamezia, il TAR Calabria sospende la delibera di giunta: Atto viziato e inidoneo”, occorre precisare che la sospensione ad opera del Collegio giudicante, è stata disposta senza che sia stata espressa alcuna critica al provvedimento della Giunta Lametina,che ha disciplinato la revisione della pianta organica delle farmacie del territorio comunale ferme all’annualità 2019. I Giudici hanno meramente rinviato la decisione, “sospendendo interinalmente” il provvedimento, sino al 2 settembre… per “una trattazione unitaria delle domande cautelari” a seguito della “comunicazione fornita dalle parti” circa “la presenza di altri ricorsi”. Nel dispositivo a firma dei Giudici del TAR Calabria,non viene riportata l’espressione “Non garantisce i bisogni della collettività”. La Deliberazione, si ricorda, approva la revisione della pianta organica delle farmaci”.