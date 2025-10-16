Venerdì 24 ottobre 100 film influencer collegati da tutta Italia e dal vivo al Villaggio della Festa del Cinema e poi la sera al cinema moderno, sala iconica di Roma e set di anteprime di film internazionali, insieme a vip e giornalisti lanceranno a +1 Milione di Followers il crowdfunding partecipativo per Film Lovers che potranno diventare tutti insieme proprietari di FilmAmo: il nuovo social network dei film avrà milioni di utenti in tutto il mondo che votano e recensiscono film.

Durante la serata di lancio grazie a WeShort, una società di streaming, distribuzione e produzione dedicata a contenuti premium di breve durata, Daitona presenterà Ti Respiro, un cortometraggio WeShort Originals con il supporto di Giffoni Innovation Hub, disponibile su Rai Play con Jenny de Nucci attrice con +1 Milione di Followers, diretto da Lorenzo Giovenga e Giuliano Giacomelli.

A seguire la proiezione de Il bar del cult il docufilm sulla commedia italiana con protagonisti le star del cinema anni ’70-‘80 tra cui Lino Banfi, Carlo Verdone, Pippo Franco, Sergio Martino, Enrico Vanzina, Jerry Calà, Gigi & Andrea, Carmen Russo, Mirella Banti, Luc Merenda e l’indimenticabile Alvaro Vitali , ideato da Rocco De Vito con la regia di Mirko Zullo.