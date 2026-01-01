Le nascite avvenute rispettivamente all’ospedale dell’Annunziata e al San Giovanni di Dio dopo la mezzanotte
Si chiama Mariateresa Chiappetta la prima nata a Cosenza nel 2026. La bambina è venuta al mondo alle ore 00. 18, pochi minuti dopo la mezzanotte, presso l’Ospedale dell’Annunziata, con parto spontaneo.
La piccola pesa 3,050 chilogrammi e rappresenta simbolicamente la prima nascita del 2026 a Cosenza, regalando alla città il primo sorriso del nuovo anno. Curiosità ha voluto che poco dopo, alle 00.36, sia nata un’altra bambina: Rebecca Chiappetta. Stesso cognome, ma nessuna parentela.
Domenico, primo nato a Crotone
Fiocco azzurro invece a Crotone. Domenico è il primo nato del 2026 all'Ospedale S. Giovanni di Dio.
Lo rende noto il Comune aggiungendo: «Ai genitori e a tutta la famiglia giungano i più sinceri auguri della comunità cittadina per questo lieto evento che apre il nuovo anno. Ai genitori rivolgiamo, come da tradizione, l’invito a essere accolti nella Casa Comunale non appena sarà possibile. Un ringraziamento va ai medici e agli infermieri dell’Ospedale “San Giovanni di Dio”per la professionalità e l’impegno con cui accompagnano momenti così importanti».