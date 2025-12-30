Approvata la graduatoria del Mit, a livello nazionale sono 97 i centri sotto i 5mila abitanti beneficiari del contributo per manutenzione e riqualificazione, 7 quelli nella nostra regione

Oltre 885mila euro destinati alle strade dei piccoli comuni calabresi. Con decreto del capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, è stata approvata la graduatoria, per l'anno 2025, del "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni". Per la Calabria sono stati ammessi al finanziamento i Comuni di Fiumara, Mottafollone, Orsomarso, Pedivigliano, Papasidero, Drapia e San Lorenzo del Vallo.

A livello nazionale la graduatoria ha individuato come beneficiari 97 Comuni sotto i 5mila abitanti, per un valore complessivo di 12 milioni di euro destinati ad interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade comunali.

«Anche per l'anno 2025 - si legge in una nota del Mit - il Fondo, con oltre 3.422 istanze ricevute in un mese, ha registrato un successo incredibile. Già negli anni 2023 e 2024 il Fondo introdotto dal ministro Salvini quale misura di attenzione nei confronti dei Comuni più piccoli e al contempo più virtuosi nell'utilizzo delle risorse ha permesso di finanziare interventi in 326 Comuni, per un valore complessivo di 39,5 milioni di euro. L'obiettivo del ministro Salvini è accrescere la dotazione del Fondo per favorire l'eventuale scorrimento della graduatoria 2025 e finanziare un numero maggiore di istanze».