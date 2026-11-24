Non esiste una ricetta unica per aiutare i boschi ad affrontare la siccità. A seconda del clima e della struttura della foresta, gli interventi selvicolturali possono produrre effetti differenti. Ridurre la competizione per l'acqua favorisce gli alberi dove la vegetazione è più fitta, mentre mantenere una copertura sufficiente risulta decisivo nelle aree dove caldo ed esposizione al sole aumentano lo stress idrico. È quanto emerge dal secondo anno di #RigeneraBoschi, il progetto di Sorgenia coordinato dal professor Giorgio Vacchiano dell'Università degli Studi di Milano. Avviato nel settembre 2024, il progetto utilizza i Tree Talker, sensori basati sulla tecnologia IoT che consentono di monitorare in tempo reale parametri come l'accrescimento del diametro, il flusso linfatico, l'attività fotosintetica della chioma e la stabilità meccanica degli alberi.

Il monitoraggio è stato avviato in sei aree, tra cui il Parco nazionale del Pollino, tra Calabria e Basilicata. In ciascun sito vengono confrontate una foresta a libera evoluzione e una sottoposta a interventi selvicolturali sostenibili. In circa due anni sono state raccolte fino a 15mila ore di dati per ciascuna area. La rete si amplia ora con il bosco di Soriano nel Cimino, nel Lazio, e quello di Ucria, in Sicilia. I due nuovi siti, individuati con il contributo di Pefc Italia, portano a otto le regioni coinvolte e consentono di estendere la ricerca anche ai boschi di castagno.