Si è appena conclusa un’iniziativa davvero entusiasmante per gli studenti calabresi e le Consulte che li hanno affiancati, grazie alla sinergia tra l’Ufficio Scolastico Regionale e Unindustria, che hanno permesso loro di vivere due giornate ricche di opportunità formative spendibili a medio e lungo termine.

Negli spazi dell’Ente Fiera “G. Colosimo” di Catanzaro Lido si è svolto, tra l’entusiasmo generale, il Career Day, la Fiera del Lavoro nata con l’obiettivo di favorire l’incontro tra giovani, istituzioni e mondo imprenditoriale attraverso momenti di confronto, approfondimento e orientamento.

Grazie ad un puntuale lavoro propedeutico, curato per l’USR Calabria da Franca Falduto, sono stati programmati oltre 1000 colloqui con le 120 aziende espositrici a cui sono stati indirizzati puntualmente partendo dalla compilazione del curriculum. Proprio per aver sviluppato il percorso partendo dai desiderata degli stessi studenti espressi inequivocabilmente attraverso un google form ed un modulo di preiscrizione compilato dai preziosi Docenti accompagnatori.

Per gli stessi studenti, ed in particolare per i Rappresentanti delle Consulte forti del loro ruolo istituzionale di rappresentanza, è stato possibile anche incontrare da vicino illustri Personalità del mondo delle Istituzioni tra cui il Direttore dell’USR Calabria, Loredana Giannicola, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il Sottosegretario del M.I., Wanda Ferro, i massimi vertici delle Forze dell’Ordine, Presidenti di Associazioni ed Istituzioni di Settore e Dirigenti d’Azienda, Aldo Ferrara, Presidente Unindustria Calabria.

Grande spazio è stato dedicato anche agli IITTSS non solo con i laboratori, ma anche col focus «ITS: la strada breve per il lavoro di qualità» che ha offerto un proficuo dibattito tra il D.G. della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale del MIM, Nando Minnella, la D.G. dell’USR, Loredana Giannicola, l’Assessore regionale allo Sviluppo economico, lavoro e turismo, Giovanni Calabrese, il Presidente della Rete Fondazioni ITS Italia, Guido Torrielli, il Presidente Unioncamere Calabria, Pietro Falbo.

Altro importante panel è stato quello organizzato con i Rettori delle Università calabresi e l’On.le Giusy Princi proprio nella giornata celebrativa dell’Europa.

Il Coordinamento regionale delle Consulte calabresi che ha supportato gli studenti presenti con un’efficace azione di Peer Education, esprime, unitamente a tutti i partecipanti un sentito plauso per l’ottima riuscita dell’iniziativa che ha offerto strumenti utili per conoscere meglio se stessi, facilitare l’orientamento attraverso un contatto più diretto con le opportunità del mondo del lavoro e la prospettiva di concretizzare presto e bene il proprio percorso professionale e di vita.