Francesco Napoli è stato eletto vicepresidente nazionale della Confapi, un incarico che si inserisce in una fase di rilancio e rafforzamento della visione strategica della Confederazione, con particolare attenzione allo sviluppo del Mezzogiorno.

Nel nuovo ruolo, a Napoli sono state affidate importanti deleghe: Sud, rapporti con l’Arma dei Carabinieri, Ministero dell’Interno, ENEA – Italia in Classe A, forestazione con specifico riferimento ai temi del legno-energia e delle economie delle aree interne.

La piccola e media industria rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita economica e sociale del Paese e, in particolare, del Sud Italia, dove sviluppo produttivo, lavoro e coesione territoriale devono procedere in modo integrato. Le deleghe assegnate a Francesco Napoli rafforzano il ruolo della Confapi nel dialogo istituzionale e nelle politiche orientate alla sostenibilità, alla sicurezza, all’innovazione energetica e alla valorizzazione delle risorse locali.

Con il nuovo assetto, la Confederazione punta a consolidare il proprio impegno a sostegno delle Pmi, promuovendo crescita, innovazione e occupazione, e contribuendo alla definizione di politiche capaci di garantire uno sviluppo equilibrato dell’Italia e del Mezzogiorno.

«La nomina di Francesco Napoli valorizza la sua competenza, la sua esperienza e il suo impegno – ha commentato Luigi Sbarra, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud - Arriva in una fase importante di rilancio e visione strategica per la Confederazione. La piccola e media industria rappresenta un pilastro fondamentale dello sviluppo del Paese e, in particolare, del Sud, dove impresa, lavoro e coesione sociale devono procedere insieme. Sono certo che Francesco Napoli – ha sottolineato ancora Sbarra - saprà svolgere questo incarico con responsabilità e concretezza, contribuendo a rafforzare il ruolo delle Pmi come motore di crescita, innovazione e occupazione. A lui e al presidente Cristian Camisa – ha concluso - rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che con il nuovo corso la Confederazione darà un contributo ancora più significativo al perseguimento di politiche volte a garantire uno sviluppo equilibrato dell’Italia e del Mezzogiorno».