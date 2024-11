VIDEO | Affetti da una malattia rara, attendono da tre anni l’attivazione di un ambulatorio inaugurato ma mai reso operativo. Ecco un anticipo della puntata che andrà in onda questa sera alle 21 sul canale 19 del digitale terrestre

Tante promesse. Poi quando chiedi conto del perché non vengano mantenute, si arrabbiano, ti trattano con sufficienza e cercano di metterti alla porta con la scusa che per entrare nel Palazzo (la "casa dei calabresi") devi chiedere il permesso (che ovviamente non ti verrà mai dato).

Promesse. Le stesse che sono state fatte a 250 pazienti calabresi affetti da una malattia rara, la sensibilità chimica multipla, che chiedono l’apertura del laboratorio inaugurato a favore di telecamere nel 2018 ma mai partito.

Il nostro Inviato speciale Michele Macrì ha cercato di ottenere risposte dal commissario alla Sanita, Guido Longo. Per sapere come è andata basterà guardare su LaC Tv la nuova puntata dell’Inviato Speciale in onda questa sera alle 21, sul canale 19.



Intanto ecco un assaggio del servizio: