Il processo ad Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi potrebbe fermarsi ancora prima di cominciare. Non per una nuova perizia o per un colpo di scena investigativo, ma per una questione giuridica che rischia di complicare ulteriormente il caso Garlasco: come può la giustizia celebrare un nuovo processo per lo stesso delitto mentre esiste già una condanna definitiva? È su questo interrogativo che gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti intendono costruire la prima battaglia difensiva. L’obiettivo è chiedere la sospensione del procedimento contro Sempio in attesa che la magistratura valuti la revisione della condanna di Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni di carcere per l’uccisione della fidanzata.



La difesa di Sempio: «Rischiamo un mostro giuridico»

La strategia prende forma dopo la richiesta di rinvio a giudizio depositata il 3 novembre dal procuratore di Pavia Fabio Napoleone. Per la Procura, Sempio deve rispondere dell’omicidio volontario di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli.

Gli inquirenti contestano anche le aggravanti della crudeltà, per le almeno dodici lesioni individuate sul cranio e sul volto della vittima, e dei motivi abietti. Secondo l’accusa, Sempio avrebbe agito per odio dopo il rifiuto di un suo approccio.

La difesa respinge l’impostazione accusatoria e prepara una questione preliminare. «Sarà la prima eccezione che solleveremo», annuncia Angela Taccia, spiegando di voler «prevenire un problema più grande che potrebbe presentarsi in futuro».

Il problema, secondo la legale, è il rischio di creare un «mostro giuridico», con un possibile «contrasto di giudicati» tra due sentenze relative all’omicidio della stessa persona.

Il nodo Stasi: la revisione potrebbe cambiare tutto

Al centro della strategia c’è Alberto Stasi. I suoi avvocati, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, preparano una nuova istanza di revisione da presentare alla Corte d’appello di Brescia tra il 10 e il 20 novembre.

La Corte ha già respinto due precedenti richieste, ma questa volta la difesa intende utilizzare anche elementi emersi dalla nuova indagine su Sempio.

La situazione presenta dunque due percorsi giudiziari distinti: da una parte la condanna definitiva di Stasi, dall’altra la richiesta della Procura di processare Sempio per il medesimo omicidio.

Per i legali del trentottenne sarebbe opportuno attendere gli sviluppi della revisione prima di procedere con il nuovo giudizio. Non esiste, però, un automatismo che imponga la sospensione.

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