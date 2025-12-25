Il ministro per gli Affari regionali ha espresso parere negativo: «Rilevanti motivi ostativi connessi al legame esistente tra consigli locali e sindaci di Gaza e l'organizzazione terroristica Hamas»

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, non ha concesso l'autorizzazione alla sottoscrizione del gemellaggio tra il Comune di Riace e Gaza (Palestina). Calderoli lo ha comunicato al primo cittadino di Riace, Domenico "Mimmo" Lucano.

A conclusione dell'istruttoria, che ha coinvolto il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il ministro Calderoli ha espresso parere negativo alla sottoscrizione del gemellaggio evidenziando che sussistono «rilevanti motivi ostativi, connessi al legame esistente tra consigli locali e sindaci di Gaza e l'organizzazione terroristica Hamas, sottoposta a sanzioni da parte dell'Unione europea». A parere del ministro per le Regioni, il gemellaggio tra il piccolo comune della Locride e Gaza sarebbe «suscettibile di arrecare un grave pregiudizio alla politica estera italiana. L'Italia, infatti, sostiene senza ambiguità la necessità di escludere Hamas da qualsivoglia futuro politico e securitario nella Striscia».