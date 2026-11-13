Il direttore del Banco Alimentare della Calabria rivolge un appello a quanti quel giorno si recheranno a fare la spesa: «Assistiamo 120mila famiglie in difficoltà, che senza di noi farebbero fatica a mettere un pasto caldo in tavola, siate generosi per favore» | VIDEO

Trent'anni al fianco delle persone fragili, con un sorriso, una parola di conforto e un pasto caldo da mettere in tavola a pranzo e a cena. 1996-2026: in mezzo l'impegno di centinaia di volontari che hanno teso e continuano a tendere la mano ai più bisognosi. «I volontari sono il cuore pulsante della nostra associazione - rivendica con orgoglio il direttore del Banco Alimentare della Calabria, Gianni Romeo-. Ormai siamo presenti su tutto il territorio regionale, in modo capillare: dal profondo sud, in comuni come Siderno, Locri e Roccella, fino al Pollino. Addirittura, per quanto riguarda alcune iniziative benefiche, siamo gemellati anche con la città di Matera in Basilicata».

Sono complessivamente seicento le associazioni che collaborano con il Banco Alimentare della Calabria. Il direttore Gianni Romeo spiega: «Si tratta di mense per poveri, caritas parrocchiali, ma anche chiese non cattoliche, come i protestanti che sono da sempre molto attivi nel settore della beneficenza. E ancora, case famiglia, e centri di accoglienza per migranti. È un mondo molto variegato, quello che si muove nel terzo settore». I dati più aggiornati, certificano che in Calabria il Banco Alimentare assiste ogni anno in media 120mila persone: «Ce ne sono almeno altre diecimila che ricevono aiuto in un modo che definisco Informale, nel senso che non compaiono negli elenchi ufficiali», continua il direttore Gianni Romeo.

Non più tardi di qualche mese fa, il Banco Alimentare della Calabria ha rivolto un appello preoccupato alle istituzioni e agli imprenditori: «Il persistere del carovita sta mettendo a dura prova la tenuta economica di tantissimi nuclei familiari, che prima, con le proprie entrate, arrivavano tranquillamente a fine mese. A questo si aggiunge il costo dei riscaldamenti da ora in avanti. La scelta obbligata, in moltissimi casi, rimane quella tra fare la spesa o curarsi. Ci rivolgiamo allora agli imprenditori, affinché ci aiutino attraverso qualche donazione, che come Banco Alimentare utilizzeremo per acquistare beni di prima necessità da distribuire a quanti ne hanno bisogno». Il direttore Gianni Romeo chiarisce com'è possibile mettersi in contatto con il Banco Alimentare calabrese: «È sufficiente cercarci sul sito internet, oppure attraverso i nostri canali social. Ci tengo a precisare che, oltre ad aiuti di natura economica, abbiamo bisogno anche di persone che decidano di fare qualche ore di volontariato, presso i nostri centri: è sufficiente anche un solo pomeriggio alla settimana, per noi significherebbe già tanto».

Il Banco Alimentare qualche mese fa ha inaugurato anche uno Sportello sociale, nella consapevolezza che, oltre a consegnare un pacco con generi alimentari, c'è bisogno di offrire ascolto e vicinanza umana: «Chiunque decida di rivolgersi al nostro sportello, sarà accolto da un assistente sociale, da un pedagogista e da un gruppo di educatori».

Mancano ormai pochi giorni, alla Giornata della Colletta alimentare, un appuntamento molto importante, che consente al Banco Alimentare di fare una raccolta straordinaria di generi alimentari: «Saremo presenti in cinquecento supermercati, distribuiti sull'intero territorio regionale. L'anno scorso, in tutta Italia abbiamo registrato più di cinque milioni di donatori. I nostri volontari indosseranno come sempre una pettorina arancione, che li rende subito distinguibili, anche perché in passato i tentativi di truffa non sono mancati; purtroppo c'è sempre qualcuno che cerca di approfittare di iniziative benefiche come queste, per ottenere un profitto illecito. I nostri volontari non chiedono soldi, e se qualcuno dovesse farlo, è importante capire subito che si tratta di un tentativo di truffa».

A quanti decidano, domani, sabato 14 novembre, di mettere nel proprio carrello della spesa qualche genere alimentare in più da consegnare ai volontari che stazioneranno davanti agli ingressi dei supermercati, il direttore del Banco Alimentare della Calabria Gianni Romeo consiglia: «Servono soprattutto prodotti per l'infanzia, quindi mi vengono in mente omogeneizzati e biscotti. E poi, tonno, pelati, legumi. Basta davvero molto poco. Spero che anche quest'anno i calabresi non ci facciano mancare il proprio sostegno. Anche un piccolo gesto, per il Banco Alimentare fa davvero la differenza».