Sono centinaia le persone alacremente all’opera su tutto il territorio comunale in vista della partenza del Giro d’Italia n. 108 nella quarta tappa prevista per domani da Catanzaro.

Proveniente dal prologo in Bulgaria la carovana risalirà lo Stivale ricominciando a pedalare dal cuore del Capoluogo calabrese. L’appuntamento per lo start è fissato alle 13.40 dal Parco della Biodiversità dove i cittadini potranno ammirare i preliminari della tappa (che porterà poi a Cosenza).

Il tragitto dei girini prevede la ‘passeggiata’ dall’Agraria ai Giardini di S. Leonardo, il transito verso Via Indipendenza da Via Piave, poi il Corso Mazzini, si scende dalla Questura verso il Politeama poi via Italia e quindi la Rotonda, il passaggio sul Viadotto Bisantis-Morandi, Viale De Filippis e l’uscita dalla città dalla Galleria Sansinato.

Intanto in città sono attivi vari punti tecnici. Il piu importante oggi è allocato nella palestra e negli uffici del Liceo Scientifico Fermi di Via Pisacane, dove peraltro si possono ritirare gli accrediti e sono sistemati tantissimi mezzi motorizzati al seguito del Giro.

Carta d’Identità Point

In occasione della tappa cittadina del Giro d’Italia 2026, il Comune parteciperà all’iniziativa “Identity Point” con una postazione dedicata al rilascio della Carta d’Identità Elettronica allestita presso il Villaggio di Partenza nel Parco della Biodiversità. Il servizio sarà attivo il 12 maggio 2026 dalle ore 9.00 alle ore 14.30, senza necessità di prenotazione.

L’iniziativa nasce per favorire l’accesso ai servizi pubblici digitali in un contesto di grande partecipazione cittadina e in vista della scadenza delle carte d’identità cartacee prevista per il 3 agosto 2026.

I cittadini potranno richiedere il rinnovo o la sostituzione del documento direttamente presso la postazione mobile, con le stesse modalità previste agli sportelli comunali. Sarà necessario presentarsi con una fototessera recente, la vecchia carta d’identità e la tessera sanitaria. Il costo del rilascio è di 21,94 euro con pagamento tramite POS. Resta invece obbligatoria la prenotazione per il servizio presso gli uffici comunali attraverso la piattaforma ministeriale Prenotazioni CIE.