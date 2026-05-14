La soddisfazione dell’assessore regionale: «Borghi, panorami e calore umano hanno incantato ciclisti e pubblico internazionale. Siamo pronti per i grandi eventi»

La Calabria si veste di rosa e conquista la scena internazionale grazie al Giro d’Italia 2026, che ha regalato alla regione una giornata di sport, partecipazione e promozione territoriale senza precedenti.

A sottolineare il valore dell’evento è stato l’assessore al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico della Regione Calabria, Giovanni Calabrese: «Il Giro d’Italia 2026 in Calabria è stato un evento indimenticabile. La quarta tappa, da Catanzaro a Cosenza, la prima completamente sul nostro territorio nazionale, ha trasformato le strade della Calabria in un grande palcoscenico di sport, emozioni e bellezza».

L’entusiasmo popolare ha rappresentato uno degli aspetti più significativi della giornata. Migliaia di persone hanno accolto il passaggio della carovana rosa tra applausi, bandiere e grande partecipazione, confermando il forte legame tra la Calabria e i grandi eventi sportivi. «Vedere le piazze e le strade gremite di famiglie, giovani, appassionati e turisti, tutti uniti nell’entusiasmo della corsa, è stato un momento di orgoglio straordinario», ha sottolineato l’assessore, evidenziando come la manifestazione abbia offerto alla regione una straordinaria vetrina internazionale.

Durante il percorso, il Giro ha mostrato al pubblico televisivo e agli appassionati collegati da tutto il mondo alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio calabrese. «La Calabria ha mostrato il meglio di sé: borghi storici, panorami mozzafiato, colline e coste che hanno incantato ciclisti e pubblico internazionale», ha aggiunto Calabrese.

Tra i momenti più intensi della giornata, l’arrivo a Cosenza e la consegna della maglia rosa a Giulio Ciccone, protagonista di una tappa che resterà nella memoria degli appassionati.

«Il momento più emozionante della giornata è stato senza dubbio quando ho consegnato la coppa a Giulio Ciccone, nuova maglia rosa del Giro d’Italia. Applausi, sorrisi e flash dei fotografi hanno catturato l’energia di una terra che celebra le proprie eccellenze e accoglie ogni vittoria con grande calore», ha raccontato l’assessore.

Il traguardo finale, secondo Calabrese, ha assunto un significato che va oltre il risultato sportivo: «Il traguardo ha rappresentato non solo il successo sportivo, ma anche l’abbraccio di una comunità intera alla sua nuova maglia rosa».

L’assessore ha poi evidenziato il valore strategico della manifestazione per la promozione della Calabria, ribadendo come il Giro rappresenti un potente strumento di marketing territoriale e sviluppo turistico.

«Il Giro d’Italia in Calabria non è solo una competizione ciclistica: è promozione del territorio, turismo esperienziale e valorizzazione delle nostre tradizioni», ha spiegato Calabrese. «Ogni chilometro percorso dai corridori ha raccontato una storia di bellezza e identità calabrese, mostrando al mondo le potenzialità della nostra regione».

Infine, il messaggio conclusivo dell’assessore è stato dedicato all’orgoglio e alla capacità della Calabria di ospitare grandi eventi internazionali.

«Sono orgoglioso della Calabria che ha emozionato, che ha accolto e che ha saputo lasciare il segno. Questo evento conferma che la nostra terra è pronta per grandi appuntamenti, in grado di unire sport, cultura, turismo e comunità in un’unica, indimenticabile festa».