La Calabria si prepara ad accogliere il Giro d’Italia ma, insieme alla festa in rosa, arriva anche una vera e propria rivoluzione della viabilità lungo le principali arterie stradali regionali. In occasione della quarta tappa della corsa, in programma domani martedì 12 maggio da Catanzaro a Cosenza, Anas ha annunciato chiusure temporanee, deviazioni e limitazioni al traffico che interesseranno le province di Catanzaro e Cosenza, compresa la A2 “Autostrada del Mediterraneo”.

Le operazioni di chiusura del percorso scatteranno indicativamente tra le 11.30 e le 15, fascia oraria nella quale il passaggio della carovana rosa modificherà in maniera significativa la circolazione su statali e svincoli autostradali. Le misure sono state concordate con Forze dell’Ordine ed enti territoriali coinvolti attraverso specifiche ordinanze prefettizie.

Particolare attenzione sarà rivolta proprio alla A2, dove saranno interessati gli svincoli di Falerna, Lamezia Terme e Pizzo, utilizzati anche come percorsi alternativi per alleggerire il traffico proveniente dalla costa tirrenica e dall’area centrale della Calabria.

Tra i tratti maggiormente coinvolti figura la SS 280 “Dei Due Mari”, asse strategico che collega Catanzaro e Lamezia Terme. Il traffico diretto verso Catanzaro sarà deviato sulla SS 280 Dir all’altezza dello svincolo di Germaneto. Resteranno comunque raggiungibili il Policlinico universitario, la Cittadella regionale, la sede della Protezione civile, Catanzaro Lido e il capoluogo attraverso la SS 106 Var.

Sempre nell’area di Germaneto, sulla SS 280 Dir, i veicoli provenienti da Catanzaro Lido e dalla SS 106 Var in direzione aeroporto, stazione ferroviaria e A2 saranno obbligati a percorrere la SP 48 fino allo svincolo di Sarrottino per poi rientrare sulla statale. Sulla provinciale scatteranno limitazioni per mezzi pesanti e trasporti eccezionali superiori a 4,20 metri di altezza o 15 metri di lunghezza.

Criticità previste anche lungo la SS 18 “Tirrena Inferiore”. Il traffico proveniente da sud, dalle aree di Pizzo, Vibo Valentia e Acconia di Curinga, sarà deviato nei pressi dell’ex area industriale Sir, con indicazione di utilizzare la A2 come itinerario alternativo consigliato verso Lamezia e Catanzaro. I mezzi pesanti superiori ai quattro metri saranno invece costretti alla sosta temporanea fino al termine della manifestazione.

Sulla Tirrenica scatteranno inoltre chiusure nel tratto tra Campora San Giovanni e località Palazzo, nel territorio di Lamezia Terme, mentre nel Cosentino limitazioni temporanee interesseranno il tratto compreso tra Amantea e San Lucido durante il passaggio dei corridori. Anas invita gli automobilisti a «programmare gli spostamenti con anticipo e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea installata lungo il percorso».