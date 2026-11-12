La nuova produzione Mediaset si intitolerà “Il Don”. Cresciuto a Vibo Marina e diplomato al Nautico di Pizzo, Zeno è rimasto molto legato al Vibonese e ci torna spesso appena gli impegni di lavoro glielo consentono

Per il momento si sa solo che la fiction s’intitolerà “Il Don”, una serie tv in cui Giuseppe Zeno, nato a Napoli ma vibonese di adozione, vestirà la tunica sacerdotale dimostrando la sua versatilità nell’interpretare ruoli diversi, caratteristica che gli ha consentito di affermarsi nel panorama cinematografico e radiotelevisivo italiano. Nel suo ultimo impegno, trasmesso da Rai1, aveva interpretato la figura dello scrittore Giovannino Guareschi, creatore del personaggio di Don Camillo in eterna guerra con Peppone.

Zeno, che ha compiuto 50 anni l’8 maggio di quest’anno, ha vissuto fino ai 18 anni a Vibo Marina, dove ancora risiedono i genitori, diplomandosi all’Istituto Nautico di Pizzo, prima di arrivare alle luci della ribalta, diventando un volto molto amato e apprezzato dal pubblico radiotelevisivo grazie a produzioni come: Incantesimo, Un posto al sole, Gente di mare, L’onore e il rispetto, Squadra antimafia, il clan dei camorristi, Il paradiso delle signore, fino alla più recente Bianca e Mina Settembre accanto a Serena Rossi.

Il legame con Vibo Marina e la proposta di cittadinanza onoraria

Nonostante la sua notorietà, Giuseppe Zeno ha sempre mantenuto un profilo discreto riguardo alla sua vita privata. Nel 2016 ha sposato l’attrice Margareth Madé, dalla quale ha avuto due figlie. Giuseppe non ha mai dimenticato le sue radici e, appena i suoi impegni lo consentono, ritorna a Vibo Marina per respirare l’aria del mare in cui ha vissuto da ragazzo dimostrando un grande attaccamento al territorio che lo ha visto crescere. «Mai dimenticare – ha affermato l’attore in un’intervista – nel percorso della vita, ciò che si ha alle spalle». È grazie a questo rapporto, che recentemente il sindaco della città, Enzo Romeo, ha espresso l’intenzione di portare in Consiglio la proposta del conferimento della cittadinanza onoraria di Vibo Valentia all’attore.