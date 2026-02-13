Il rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria è stato scelto con il pieno consenso degli altri rettori, dei rappresentanti degli studenti e della Regione: «L’imperativo è unire ulteriormente le forze»

Il rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, è stato eletto all’unanimità presidente del Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Coruc). L’elezione è avvenuta il 13 febbraio 2026, con il pieno consenso dei Rettori degli Atenei calabresi, dei rappresentanti degli studenti e della Regione Calabria, rappresentata per l'occasione dall'Assessore Eulalia Micheli.

«Ringrazio i Rettori calabresi Giovanni Cuda e Gianluigi Greco, i rappresentanti degli studenti ed il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per la fiducia accordatami» – ha dichiarato Zimbalatti nell'accettare l'incarico.

«Il mio impegno sarà volto a potenziare il sistema universitario regionale attraverso una collaborazione sempre più stretta con tutte le istituzioni territoriali e la Regione Calabria. Il Sistema Universitario Calabrese ha dato in questi ultimi anni forti segnali di crescita sia in termini scientifici che di offerta formativa. Solo unendo ulteriormente le forze si potrà rilanciare il percorso intrapreso per contribuire sempre più alla crescita sociale ed economica della nostra regione».

Il Coruc è l'organo strategico deputato alla programmazione del sistema accademico regionale, sovraintendendo alle iniziative su offerta formativa, orientamento, diritto allo studio, accesso all’istruzione. La durata del mandato del Presidente è triennale.