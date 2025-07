Per il procuratore di Napoli quattro puntate che andranno in onda in autunno su La7. Il programma prevede un’ora e mezza di filmati inediti, ospiti, gli approfondimenti di Antonio Nicaso e la conduzione di Paolo Di Giannantonio

Sale in cattedra il procuratore di Napoli Nicola Gratteri. Non sarà però una scuola o un’aula universitaria ma il teatro dell’Università Roma Tre, trasformato in studio televisivo per registrare le quattro puntate del programma “Lezioni di mafie” che andrà in onda su La7 il prossimo autunno (si prevede da fine settembre ma la data non è ancora decisa).

Ci saranno gli studenti universitari dell’Ateneo che faranno domande. In cattedra, a rispondere alle loro curiosità sulle mafie nel mondo, sarà proprio il magistrato di Gerace il quale sarà affiancato dal professore e saggista Antonio Nicaso che avrà il compito di curare degli approfondimenti, da un punto di vista storico e documentale, e dal giornalista Paolo Di Giannantonio che avrà il compito di condurre.

Perché da presentare ci sarà parecchio, sia gli ospiti in studio che una serie di filmati inediti girati tra Colombia, Belgio, Olanda e Calabria. La Calabria rappresenta un ritorno alle origini della propria infanzia per Gratteri e Nicaso - nati e cresciuti nel cuore ancora attivo e pulsante della ‘ndrangheta. Note autobiografiche, dunque, e lezioni di mafie, mentre le altre destinazioni seguono, chiaramente, le rotte del narcotraffico e rappresentano i nuovi insediamenti della criminalità organizzata nella grande prateria Europa.

Il procuratore Gratteri – che ha lavorato a questo progetto solo ed esclusivamente nei giorni di ferie e a titolo del tutto gratuito – interpreterà se stesso in uno dei ruoli che gli sono più cari, quello di parlare ai ragazzi e con i ragazzi. Un’attività che il magistrato non ha mai trascurato e ha sempre ritenuto decisiva nel contrasto alle mafie: parlarne e disvelare il grande inganno che si nasconde dietro il falso fascino della criminalità.

Le quattro puntate del programma, che avranno una durata di un’ora e mezza circa, sono state fortemente volute dall’editore Urbano Cairo al quale non sono sfuggiti l’appeal e i numeri sugli ascolti registrati ogni volta che Gratteri è stato ospite nella sua tv.