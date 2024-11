Il comandante regionale Calabria della Guardia di Finanza, generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, accompagnato dal comandante provinciale di Catanzaro generale B. Domenico Grimaldi si è recato in visita alla Compagnia di Soverato.

«Il comandante regionale, - si legge in un comunicato - accolto con gli onori di rito, ha partecipato a un briefing operativo curato dal comandante della Compagnia, capitano Denise Di Matteo, nell’ambito del quale sono stati approfonditi gli aspetti salienti del reparto, gli esiti dei più importanti servizi conclusi con un focus sulle attività avviate nei vari settori d’interesse istituzionale, nonché tematiche inerenti il personale e le infrastrutture».

«Il generale D’Alfonso, - conclude la nota - dopo aver visitato i locali della caserma, si è intrattenuto con tutti i militari presenti a cui ha rivolto parole di compiacimento e gratitudine per l’attività di servizio svolta e i risultati conseguiti in tutti i settori di competenza del Corpo. Un momento particolarmente significativo è stata la consegna delle ricompense di carattere morale al personale che si è distinto in talune importanti operazioni di servizio».