La celebrazione della libertà americana e la memoria dimenticata di chi contribuì a costruire gli Stati Uniti senza esserne pienamente cittadino. Una riflessione che unisce passato e presente

Esiste una precisa grammatica dei corpi e dei simboli che si condensa, ogni anno, nel cuore dell'estate nordamericana. È la liturgia dell'Independence Day, un dispositivo culturale in cui una nazione immensa e strutturalmente frammentata si concede il lusso di pensarsi unita, specchiandosi nel proprio mito di fondazione. Le strade si riempiono di parate, i cieli si infiammano di fuochi pirotecnici e lo spazio domestico dei cortili si trasforma nel teatro di una commensalità standardizzata e apparentemente egualitaria.

Da una prospettiva squisitamente antropologica, il Quattro Luglio opera come un grande meccanismo di rigenerazione del patto sociale. Quello di un “empo fuori dal tempo” in cui le disuguaglianze reali della quotidianità vengono sospese per celebrare la promessa universale della libertà. Eppure, la storia profonda delle culture umane ci insegna che ogni rito di aggregazione genera inevitabilmente le sue zone d'ombra. Dietro la densità semiotica della bandiera a stelle e strisce si nasconde un tabù sistemico: la rimozione di tutti quei destini subalterni che hanno edificato materialmente la superpotenza, rimanendo a lungo confinati ai margini del sacro recinto della cittadinanza.

Per rintracciare la verità storica di questa esclusione, non serve guardare lontano, ma basta seguire le rotte transoceaniche che, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, strapparono centinaia di migliaia di braccianti dal Mezzogiorno d'Italia e, in particolare, dalle aree più interne della Calabria. Quando i nostri migranti sbarcarono oltreoceano, la “Merica”, come la chiamavano dalle nostre parti, non era affatto un grembo accogliente. Agli occhi dell'egemonia culturale anglosassone, l'uomo del Sud - antropologicamente segnato dalla miseria, da un cattolicesimo sincretico e da una lingua incomprensibile - non era considerato pienamente “bianco”. La tassonomia sociale dell'epoca lo relegava in una categoria liminale e ambigua di una forza lavoro necessaria ma biologicamente e culturalmente distante dall'ideale del cittadino della repubblica.

In quegli anni di transizione, il Quattro Luglio non era la festa dei calabresi d'America. Mentre la retorica ufficiale esaltava l'indipendenza e i diritti inalienabili dell'individuo, nelle miniere di carbone della Pennsylvania o nei cantieri urbani delle metropoli del Nord, le comunità della diaspora vivevano una condizione di totale segregazione. Il loro contributo alla nascita della modernità americana, però, era immenso. Scavavano fondazioni, posavano binari, gettavano il cemento dei grattacieli. Eppure, la loro “ricerca della felicità” era ridotta al silenzio dei ghetti e al dovere morale delle rimesse economiche, unico legame rimasto con i paesi d'origine dove il diritto di restare era stato negato dalla storia.

L'elemento di straordinario interesse antropologico risiede nel modo in cui il Meridione ha saputo resistere a questo rifiuto rituale. Non potendosi riconoscere nei simboli di una nazione che li respingeva, gli immigrati calabresi risignificarono lo spazio pubblico americano importando le proprie cosmogonie. Le feste patronali - le processioni, i santi portati a spalla, la riproposizione dei rituali comunitari del paese d'origine - diventarono i veri e propri dispositivi di mutuo soccorso e di affermazione identitaria. Laddove lo Stato offriva una legalità escludente, le “società paesane” ricostruivano una solidarietà viscerale, una micro-repubblica della memoria che proteggeva l'individuo dall'alienazione della metropoli.

Il paradosso del processo assimilativo si compì solo più tardi, attraverso un doloroso rito di passaggio generazionale. Per essere finalmente ammessi al banchetto rituale del Quattro Luglio, i figli di quegli stessi calabresi dovettero pagare il prezzo del sangue, dimostrando la propria lealtà sui campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Solo attraverso il sacrificio bellico la comunità italo-americana ottenne lo "sbiancamento" sociale definitivo, accedendo alla classe media e appropriandosi, infine, della festa nazionale come diritto acquisito.

Oggi, osservare il Quattro Luglio con lo sguardo lungo dell'antropologia significa decostruire questa memoria per leggere il presente in un eterno e rovesciato gioco di specchi. Quella stessa dinamica di sfruttamento e invisibilità che un tempo colpiva i braccianti partiti da Cosenza o da Catanzaro, oggi si riproduce sui corpi di altri migranti. Sono i campesinos stagionali che raccolgono la frutta nella Central Valley californiana senza documenti, o i disperati che attraversano il canale di Sicilia per approdare a Lampedusa, estremo lembo di un'Europa che fatica a riconoscere i propri doveri morali.

Questo scritto non vuole essere una sterile requisitoria storica, ma un invito alla lucidità analitica. La memoria della nostra emigrazione ci impone di ricordare che la libertà celebrata nei riti collettivi non è mai un dato acquisito una volta per tutte, ma un terreno di costante negoziazione politica e culturale. Finché il "Noi" che si riunisce sotto i fuochi d'artificio continuerà a fondarsi sulla rimozione di chi ne garantisce la sopravvivenza materiale nell'ombra, le parole dei miti fondativi rischieranno sempre di suonare come parole al vento. La dignità di una civiltà si misura proprio da qui: dalla sua capacità di spalancare le porte del rito a coloro che la storia la stanno ancora costruendo con le mani.

*Documentarista Unical