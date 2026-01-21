La tappa nell’ambito di una serie di sopralluoghi nelle regioni particolarmente colpite dagli eventi meteorologici delle scorse ore. Incontro con il prefetto De Rosa, l’assessore regionale Monutoro e il sindaco Fiorita
Il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, domani sarà in visita intorno alle 12 a Catanzaro, in una delle aree interessate dalle forti mareggiate della scorsa notte, nell'ambito di una serie di sopralluoghi nelle regioni particolarmente colpite dall'eccezionale ondata di maltempo.
Ciciliano arriverà alle ore 12.15 presso l’area Teti di Catanzaro, farà un sopralluogo nelle zone maggiormente colpite dalle mareggiate di questi giorni, e successivamente terrà un punto stampa all’Hotel Perla del Porto.
Saranno presenti il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.
Prima della Calabria si recherà a Cagliari, mentre nel pomeriggio farà tappa in Sicilia accompagnato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.