L’iniziativa a sostegno di Calabria, Sicilia e Sardegna per dare «un aiuto concreto e immediato ai lavoratori, alle famiglie e alle comunità coinvolte, riaffermando il valore della collaborazione e della responsabilità sociale in momenti di particolare difficoltà per il Paese»

I sindacati confederali, insieme a Confindustria, hanno avviato una raccolta fondi di solidarietà a sostegno delle popolazioni di Calabria, Sicilia e Sardegna, duramente colpite dalle recenti ondate di maltempo che hanno provocato gravi danni a infrastrutture, attività produttive e abitazioni.

«L’iniziativa – si legge in una nota – nasce dalla volontà condivisa di offrire un aiuto concreto e immediato ai lavoratori, alle famiglie e alle comunità coinvolte, riaffermando il valore della collaborazione e della responsabilità sociale in momenti di particolare difficoltà per il Paese».

«Le risorse raccolte – prosegue – saranno destinate a interventi di emergenza e a progetti di ripristino e sostegno nei territori interessati, con l’obiettivo di contribuire alla ripresa delle attività economiche e alla ricostruzione del tessuto sociale».

«Invitiamo istituzioni, imprese, lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini – conclude la nota – a partecipare con generosità a questa iniziativa di solidarietà, affinché nessuno venga lasciato solo di fronte alle conseguenze di questa grave emergenza».

Le donazioni saranno raccolte sul C/C dedicato: IBAN: IT55U0103003201000002937018, BIC: PASCITM1RM1 intestato a: CONFINDUSTRIA CGIL CISL UIL EMERGENZA CALABRIA SARDEGNA SICILIA, causale: Emergenza Calabria Sardegna Sicilia.