Il brigantino Nave Italia, uno dei gioielli della Marina militare, salperà il 13 maggio dal porto di Gaeta facendo rotta verso Vibo Marina. A bordo, oltre ai membri dell’equipaggio al comando del capitano di fregata Matteo Malerba, è presente anche il gruppo della Regione autonoma Valle d’Aosta beneficiario di un’iniziativa rivolta ai giovani in percorso di recupero dalle dipendenze. Fondamentale in questo percorso sarà la cooperazione con l’equipaggio della Marina militare, con cui i partecipanti saranno chiamati a condividere la vita di bordo e le attività quotidiane. La mattina del 19 maggio, nel porto vibonese, verrà imbarcato il nuovo gruppo di beneficiari provenienti dall’Asl Toscana Centro, che lavorerà sulla delicata transizione dei pazienti adolescenti verso i servizi di salute mentale per adulti. Nave Italia procederà, nella stessa giornata, al disormeggio e lascerà il porto puntando la prua in direzione di Reggio Calabria.

Contrariamente a quanto comunicato in precedenza dal nostro giornale, non ci sarà la possibilità di salire a bordo dello splendido veliero, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività prioritarie condotte a favore dei gruppi beneficiari imbarcati nell’ambito dei progetti approvati dalla Fondazione Tender to Nave Italia.