Il 13 gennaio a Roma l’evento che riunisce istituzioni e calabresi all’estero. In programma anche la presentazione dell’app Brutium e collegamenti internazionali con i neodelegati del Brutium Estero. Presenti Luigi Sbarra, Roberto Occhiuto e Orlandino Greco

Il 13 gennaio nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, alle ore 17, il Brutium festeggerà la sua 57esima Festa dei Calabresi nel mondo, che quest’anno avrà come tema “Brutium in rete”.

Condotta da Domenico Gareri, presenzieranno alla manifestazione il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega di funzioni in materia di politiche per il Sud Luigi Sbarra, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il consigliere regionale con delega ai Rapporti con i calabresi nel mondo Orlandino Greco e tante altre personalità calabresi del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo.

Prima una serie di collegamenti con i neodelegati del Brutium Estero (Alessandro Crocco per gli USA, Berenice Franca Vilardo per Bruxelles, Giovanni Calvano per la Colombia, Alicia Ferraiolo per Buenos Aires, Carmela Rocca per Melbourne, Cloe Caron per il Canada e Sergio Cremona per la Francia), poi la presentazione dell’app Brutium, creata appositamente da Massimo Spaggiari, Ceo di GSnet: entrambi i momenti saranno gli interpreti concreti della realizzazione di una vera e propria rete per avvicinare e unire i tanti corregionali sparsi nel mondo.

Successivamente saranno consegnate le medaglie d’oro Calabria a donne e uomini calabresi che, con la loro vita e opere, hanno onorato la loro terra.

A conclusione, un gustoso momento di festeggiamento in onore delle Medaglie d’Oro con la pasta di “Spaghetto”, format romano di un’azienda calabrese di Bovalino, e i vini delle Cantine Lavorata di Roccella, che il Brutium ringrazia per aver voluto offrire con i loro prodotti un momento di gioiosa calabresità.