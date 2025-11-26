Il lametino Simone Stocco, campione nazionale AIBES – Associazione Italiana Barman –, sta rappresentando l’Italia ai World Cocktail Championship in corso dal 23 al 27 novembre a Cartagena (Colombia), organizzati da IBA, uno degli appuntamenti più importanti al mondo per barman e mixologist.



Dopo la vittoria regionale e quella nazionale, Simone è approdato sul palcoscenico internazionale dove competono i migliori professionisti provenienti da ogni parte del globo.



Simone è un ragazzo che ha sempre creduto nel suo lavoro, costruendo passo dopo passo un percorso fatto di studio, sacrifici e amore per l’arte del bere miscelato: con tecnica, creatività e grande passione, sta portando in alto non solo i colori dell’Italia, ma anche il nome di Lamezia Terme, sua città d’origine.



In attesa del verdetto finale, un grande in bocca al lupo a Simone: comunque vada, è già un ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo.