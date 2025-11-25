Il neo eletto: «Porterò avanti questo incarico con impegno e dedizione, consapevole che valorizzare la nostra comunità nel mondo significa rafforzare l’immagine della Calabria»
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
«Sono onorato di essere stato delegato dal Presidente Roberto Occhiuto per seguire, nell’ambito della Legge Regionale n. 8/2018, i rapporti tra la Regione Calabria e i Calabresi nel mondo. Ringrazio sinceramente il Presidente Occhiuto per la fiducia e per questa responsabilità così importante». Così Orlandino Greco in una nota.
«Chi mi conosce – tiene a precisare il consigliere regionale della Lega - sa bene quanto tenga a questo tema: il legame con i nostri corregionali che hanno lasciato la Calabria è forte, autentico, identitario. È un filo che unisce la nostra storia, le nostre tradizioni, le radici più profonde della nostra terra con l’amore e la passione di chi, pur vivendo lontano, non smette mai di sentirsi calabrese. Anzi: spesso questo sentimento cresce, si rafforza, diventa orgoglio».
«Porterò avanti questo incarico con impegno e dedizione, consapevole che valorizzare la nostra comunità nel mondo significa rafforzare l’immagine della Calabria e costruire nuove opportunità per il futuro» ha concluso.