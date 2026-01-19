La città pronta ad accogliere il patriarca di Gerusalemme dei Latini, voce del dialogo e della pace nel Mediterraneo e Medio Oriente

Cosenza si prepara ad accogliere una delle voci più autorevoli del dialogo e della pace nel Mediterraneo e in Medio Oriente.

Il prossimo 12 febbraio il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, figura centrale dell’impegno della Chiesa in Terra Santa, sarà a Cosenza per iniziativa del Rotary Club Rende, presidente Sergio Mazzuca che sta organizzando l’evento con il sostegno di dieci Rotary Club del Distretto calabrese.

L’evento avrà due momenti: un incontro pubblico alle 17.30 al Teatro Rendano di Cosenza. Qui il cardinale offrirà una testimonianza diretta sulla drammatica situazione in Terra Santa. Subito dopo ci sarà una cena di beneficenza destinata a raccogliere fondi per i bambini di Gaza.

Il cardinale Pizzaballa, fra i papabili dell’ultimo conclave, si è fortemente distinto per la sua esperienza accanto alle popolazioni colpite dalla una guerra devastante, una carneficina sempre denunciata dal cardinale. Che è sempre stato vicino ai disperati di Gaza non solo spiritualmente ma anche attraverso interventi concreti di solidarietà, progetti sanitari e appelli continui alla pace e alla fraternità tra i popoli.

L’evento con il patriarca di Gerusalemme assume un valore dal forte impatto civile e morale, capace di richiamare l’attenzione sulle responsabilità della comunità internazionale e sulla necessità di non distogliere lo sguardo da una tragedia umanitaria che colpisce soprattutto i più fragili.

Al termine dell’incontro pubblico, alle ore 20.30, si terrà una cena di beneficenza presso l’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza. L’intero ricavato sarà consegnato direttamente al cardinale Pizzaballa e destinato a iniziative di sostegno a favore dei bambini di Gaza, vittime innocenti di un conflitto che continua a segnare profondamente le coscienze.