L’artista Daniele Chiovaro denuncia l’odissea vissuta con i suoi due fratelli: l’impossibilità di viaggiare insieme verso Roma per cure mediche a causa del limite di soli due posti per carrozzina su ogni convoglio di Trenitalia. Un caso emblematico che accende i riflettori sulle barriere strutturali e culturali che, nel 2026, negano ancora il diritto elementare alla salute e alla mobilità familiare, nonostante i proclami sull'inclusione

In un’epoca in cui il 2026 dovrebbe rappresentare il traguardo di una società senza barriere, la storia di Daniele Chiovaro e dei suoi fratelli, Simone ed Emanuele, ci riporta bruscamente a una realtà fatta di ostacoli insormontabili e diritti negati.

Daniele è un artista reggino di 30 anni, noto per la sua straordinaria capacità di trasformare la sofferenza in bellezza dipingendo con la bocca a causa di una distrofia muscolare che lo ha reso immobile. Ma oggi la sua arte e la sua resilienza si scontrano con un muro burocratico e infrastrutturale che non lascia spazio alla dignità familiare.

L'odissea di un viaggio negato

La necessità dei tre fratelli, tutti affetti dalla stessa patologia, è quella di raggiungere Roma per controlli, cure e accertamenti medici indispensabili, dato che in Calabria mancano centri specializzati in grado di affrontare la complessità della loro malattia. Tuttavia, il tentativo di prenotare un viaggio insieme si è trasformato in un’amara sorpresa. La risposta di Trenitalia è stata categorica: ogni treno dispone di soli due posti attrezzati per le carrozzine.

Questa limitazione tecnica rende di fatto impossibile far viaggiare i tre fratelli insieme in sicurezza costringendo una famiglia già provata dalla malattia a dividersi o a cercare alternative estremamente costose, come i voli aerei, i cui prezzi possono superare i 1.200 euro, senza alcun sostegno dalle istituzioni.

Inclusione: un miraggio nel 2026?

Daniele e la sua famiglia si dicono indignati. Come si può parlare di abbattimento delle barriere architettoniche se tre fratelli non possono affrontare un viaggio di salute in serenità? La normativa europea e nazionale sulla carta è avanzata, ma la realtà quotidiana racconta di una percentuale altissima di stazioni ferroviarie ancora inaccessibili e di convogli che non prevedono il viaggio di nuclei familiari con disabilità multipla.

Secondo le attuali disposizioni di Trenitalia, i treni Frecciarossa e Intercity sono dotati di soli due posti attrezzati.

Una denuncia che è un grido d'aiuto

Quella dei fratelli Chiovaro non è solo una protesta logistica, ma una denuncia culturale. Il problema, come sottolineano spesso le associazioni di categoria, non risiede nella carrozzina, ma negli "scalini" mentali e infrastrutturali che le istituzioni continuano a erigere. Negare a tre fratelli il diritto di viaggiare insieme per curarsi significa svuotare di significato il concetto di inclusione.

Daniele, che attraverso i suoi quadri vibranti insegna che "non esiste nulla di impossibile per chi crede nei propri sogni", si trova oggi davanti a un limite che non può superare da solo. È necessario che Trenitalia e le istituzioni regionali, spesso sollecitate a intervenire per garantire agevolazioni e servizi dignitosi, forniscano risposte concrete. Non si può accettare che nel 2026 il diritto alla salute e alla mobilità sia subordinato al numero di posti di un vagone.

Daniele chiede solo di poter "volare" oltre i limiti della sua disabilità, ma per farlo ha bisogno che il mondo intorno a lui smetta di mettergli i bastoni, o meglio, i binari tra le ruote.



Se anche tu ti trovi in una situazione di disservizio o vuoi segnalare una barriera invisibile, scrivi alla nostra rubrica "Chiedimi aiuto". Non lasceremo che la tua voce resti inascoltata.