Si registrano già ingenti danni e pericoli per la viabilità. La Protezione civile ha diramato l’allerta arancione anche per la giornata di domani. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI
Il ciclone Nils è arrivato in Calabria. Forti raffiche di vento stanno interessando dalla serata di ieri buona parte del territorio calabrese, provocando ingenti danni e pericoli per la viabilità. Le raffiche di vento hanno raggiunto anche punte elevatissime fino a 117 chilometri nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria. Molti i danni segnalati dai Vigili del fuoco.
La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione su tutta la zona tirrenica anche per la giornata di domani mentre l'allerta gialla interessa il resto della regione. Tutti gli aggiornamenti LIVE
13:22
Occhiuto: «Ci aspettiamo onde di 5 metri
«Siamo molto preoccupati per quello che potrà accadere fra stanotte e domani. Stiamo monitorando il fenomeno che non è da sottovalutare perché ci aspettiamo onde di un'altezza di 5 metri, 5 metri e mezzo». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di un evento presso la Cittadella Regionale. QUI L'ARTICOLO COMPLETO
13:13
Frana sulla strada provinciale a Fuscaldo
«Si informa che la strada provinciale che collega Fuscaldo capoluogo alla località Pesco è attualmente interrotta al traffico a causa di una frana». Lo ha comunicato poco fa l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Middea con un post sui social.
13:12
Sant’Agata di Esaro, frana sulla strada provinciale
Un’altra frana si è verificata sulle arterie provinciali calabresi, precisamente a Sant’Agata di Esaro. Si apprende dal profilo Facebook dell’ente. «Si informa la cittadinanza della presenza di una frana, prontamente segnalata alla Provincia di Cosenza. Si chiede di prestare attenzione». L’episodio si è verificato all'altezza del km 14,600 della strada provinciale SP263.
11:05
Frana sulla SP 120 ad Altomonte
Le pesanti ripercussioni del ciclone Henry, che la scorsa settimana ha sferzato con violenza le aree interne della Calabria, continuano a farsi sentire sul fronte della viabilità. A causa di un grave smottamento, è stata disposta la chiusura immediata al traffico veicolare e pedonale di un tratto fondamentale della Strada Provinciale 120 che collega Roggiano, Casello Farneto e Altomonte. QUI L'ARTICOLO PER APPROFONDIRE
08:50
Maltempo, 120 interventi in Calabria
Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno svolto più di 320 interventi per il maltempo che ha interessato Sardegna e Calabria. In Sardegna violente raffiche di vento hanno colpito in particolare le province di Sassari e Nuoro, oltre 200 gli interventi effettuati per alberi pericolanti e dissesti statici. Le criticità maggiori in Gallura, dove il vento ha divelto tetti e abbattuto alberi. Ad Arzachena i soccorritori sono intervenuti sulla Sp14 per prestare assistenza a una persona rimasta bloccata sotto un albero caduto in strada. Contemporaneamente, una forte perturbazione ha investito il territorio della Calabria, con la provincia di Catanzaro tra le aree più colpite: i vigili del fuoco hanno portato a termine 120 interventi, concentrati principalmente sulla messa in sicurezza di elementi costruttivi e sulla rimozione di alberi caduti o pericolanti.