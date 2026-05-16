IN AGGIORNAMENTO | Tutte le foto dell nuovo terminal partenze, primo stralcio funzionale della nuova aerostazione del Tito Minniti
Tutti gli articoli di Economia e lavoro
PHOTO
L'aeroporto dello Stretto inaugura oggi il nuovo terminal partenze, primo stralcio funzionale della nuova aerostazione del Tito Minniti. L’intervento comprende 3.600 metri quadri di nuova superficie pavimentata, 20.500 metri cubi di volume in ampliamento e 1.600 metri quadri di pareti vetrate inclinate. Il nuovo terminal ospita inoltre 670 metri quadri dedicati ai controlli di sicurezza, una nuova sala imbarchi da 1.300 metri quadri con cinque gate e un’area commerciale airside da 300 metri quadri.