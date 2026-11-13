Altro che rinascita del tessuto produttivo: il forum promosso da Regione e Fincalabra punta ad attirare le multinazionali su acqua e rifiuti con i soldi dei contribuenti. E tra platee addomesticate ed esclusioni eccellenti nel mondo dell’informazione, il dibattito vero resta censurato

A leggere i lanci d’agenzia arrivati mercoledì sera dalla Sala Buzzati di Milano — sede del Corriere della Sera — sembra che la Calabria abbia finalmente trovato il suo Eldorado. L’evento si chiama “Il ponte che c’è già. Attrattività Italia: Calabria, investire nei territori”, promosso da Regione Calabria e Fincalabra insieme a L’Economia del Corriere con il contributo tecnico di FuturItaly e finanziata — manco a dirlo — dai contribuenti calabresi. Per allestire questa mezza giornata di autocelebrazione nella sala del Corriere, Fincalabra ha staccato un assegno da 36 mila euro (oltre IVA) a favore di Cairo Media Srl. Trentaseimila euro di risorse pubbliche calabresi bruciati per affittare il salotto buono dell’editoria milanese e lucidare l’ego del governatore Roberto Occhiuto.

Ma già dal titolo suona già come una presa in giro per chiunque provi ogni giorno ad attraversare la Statale 106, a prendere un treno sulla linea ionica o a sopravvivere alla sanità commissariata, ma che nei salotti della finanza milanese diventa il manifesto di una regione trasformata in «laboratorio» per l’Intelligenza artificiale e in «modello virtuoso».

Poi, andando oltre la superficie patinata delle veline ufficiali e guardando i numeri reali dell’operazione — quelli che non finiscono nei titoli ad effetto — si scopre che il vero “ponte” costruito a Milano non serve a far crescere le imprese calabresi, bensì a mettere in vetrina i grandi appalti pubblici della regione davanti ai colossi della finanza nazionale e internazionale.

Basta leggere con attenzione le carte e i comunicati diramati a margine dell’incontro per capire di cosa si è parlato davvero prima ancora che si accendessero i riflettori della tavola rotonda.

Il presidente Roberto Occhiuto ha incontrato a porte chiuse i grandi investitori, e il piatto forte messo sul tavolo non era il sostegno all’artigianato di Cosenza, all’agricoltura della Piana di Gioia Tauro o al commercio di Vibo Valentia. Il piatto forte era una torta miliardaria di concessioni e servizi pubblici: oltre 8 miliardi di euro per la concessione ventennale del ciclo dei rifiuti, 700 milioni per il servizio idrico, 215,5 milioni per gli aeroporti, più contributi regionali a fondo perduto fino al 40% per le grandi imprese e al 65% per la ricerca industriale.

Ecco svelato il mistero di tanta improvvisa passione milanese per la Calabria. Non è filantropia, né una folgorazione sulla via di Reggio Calabria: è business puro su servizi essenziali (acqua e rifiuti in testa) che nei prossimi vent’anni verranno pagati dalle tasche dei cittadini calabresi attraverso le bollette e la fiscalità pubblica. Quando il presidente di A2A Renato Mazzoncini parla di «sinergie» sulla transizione energetica e sull’economia circolare, e quando i fondi d’investimento come Nextalia Sgr o le banche d’affari come Morgan Stanley lodano le «condizioni migliorate», non stanno descrivendo il benessere dei calabresi: stanno guardando a un mercato vergine di grandi affidamenti pubblici e incentivi statali ed europei. Del resto, i dati sbandierati nel working paper dell’evento lo confermano involontariamente: mentre le multinazionali generano ormai il 18% del valore aggiunto delle imprese nella regione (con una crescita del 108,3% dei gruppi esteri tra il 2017 e il 2023), il tessuto produttivo autoctono — fatto di micro e piccole imprese — resta stritolato dalla carenza di credito, dallo spopolamento e dal crollo dei consumi interni.

E dire che, a sentire il livello degli interventi sul palco di via Solferino, quei 36 mila euro spesi dai calabresi sembrano pure sprecati sul piano squisitamente comico.

Per farsi un’idea dello spessore strategico del forum, basti ascoltare la folgorazione geopolitica dell’amministratore delegato di Nextalia Sgr, Francesco Canzonieri, il quale ha spiegato alla platea che per far decollare il turismo bisogna consentire ai viaggiatori di arrivare in aereo (una scoperta economica che fa impallidire Adam Smith), portando come prova regina del rinascimento calabrese il giudizio del figlio tredicenne: entrato nel terminal dell’aeroporto di Reggio Calabria, il ragazzo avrebbe esclamato che sembrava «una struttura del terzo millennio». Praticamente il set ideale per il prossimo episodio di Star Wars, giusto per restare in tema di fantascienza applicata ai trasporti calabresi.

Subito dopo ha preso la parola Renato Mazzoncini, numero uno di A2A: il colosso energetico lombardo che da decenni sfrutta l’acqua e gli invasi della Sila per produrre energia elettrica destinata a macinare utili a Milano. Evidentemente non gli bastava, e a giudicare dalla generosità istituzionale di Occhiuto c’è da chiedersi quale altra risorsa naturale o infrastrutturale la Giunta regionale sia pronta a mettere sul piatto.

In questo contesto, la scelta della location e della regia mediatica non è un dettaglio logistico, ma una scelta squisitamente politica. Organizzare il forum sugli

investimenti in Calabria a Milano, a mille chilometri di distanza dai territori interessati, serve esattamente a sterilizzare il dibattito. A Milano nessuno in platea chiede conto delle liste d’attesa negli ospedali, dei depuratori che sversano in mare ad agosto o del perché un giovane laureato all’Unical debba comunque prendere un aereo (magari dal tanto decantato terminal di Reggio Calabria) per trovare uno stipendio dignitoso.

A Milano si recita a soggetto: il vicedirettore del Corriere intervista il presidente della Regione, poi si dà la parola ai manager delle grandi corporation, che si complimentano a vicenda.

Ecco spiegato perché il forum sull’economia della Calabria si organizza a Milano e non a Catanzaro, a Crotone o a Gioia Tauro. In Calabria bisognerebbe spiegare agli artigiani, ai commercianti e alle piccole imprese locali perché continuano a chiudere mentre le multinazionali si spartiscono i monopoli pubblici su acqua e spazzatura.

Ancora più eloquente è il criterio con cui è stata gestita la comunicazione dell’evento. Per raccontare al Paese la “rinascita” della Calabria, la Regione e Fincalabra si affidano a un grande gruppo editoriale del Nord, trasformando di fatto la promozione istituzionale in un format mediatico chiuso. Al tempo stesso, si registra una singolare selezione all’ingresso nel mondo dell’informazione, resta tagliata fuori gran parte dell’informazione indipendente che quel territorio lo vive e lo racconta ogni giorno.

Viene da chiedersi con quale criterio e con quali risorse pubbliche — in questo caso attraverso Fincalabra e gli stanziamenti regionali per la comunicazione — si decidano gli interlocutori mediatici della Calabria. Se l’obiettivo fosse davvero la trasparenza e il confronto aperto sullo stato di salute dell’economia meridionale, le porte sarebbero spalancate a tutte le testate nazionali e regionali, comprese quelle meno allineate al pensiero unico delle slide istituzionali.

Se invece l’obiettivo è confezionare uno spot su misura, allora la formula è perfetta: si sceglie una sala esclusiva a Milano, si invita solo chi fa domande comode, si escludono i network nazionali più incisivi e si consegna alle agenzie il racconto di una Calabria da favola.

Peccato che, spenti i riflettori di via Solferino, resti la Calabria vera: quella che non ha bisogno di ponti immaginari verso la finanza milanese, ma di risposte concrete sui servizi, sul lavoro e sulla trasparenza con cui vengono gestiti miliardi di euro di soldi pubblici.