VIDEO | Il contest musicale Special Stage coinvolge gli ospiti della struttura specializzata nel trattamento della Sla e delle patologie neuromuscolari, regalando momenti di condivisione e serenità

L'associazione Officine Buone ha portato momenti di musica e spensieratezza al Centro Clinico San Vitaliano di Catanzaro, coinvolgendo i pazienti fragili della struttura, specializzata nel trattamento della Sla e delle patologie neuromuscolari.

È arrivato anche al Centro clinico San Vitaliano di Catanzaro, il progetto Special Stage dell'associazione Officine Buone, nato con lo scopo di portare la musica in luoghi di cura. Si tratta in particolare di un talent musicale in cui giovani artisti si esibiscono di fronte ai pazienti di diverse strutture sanitarie e da questi vengono giudicati. A fine anno i loro voti, sommati a quelli di una giuria tecnica, decreteranno i 10 finalisti che avranno la possibilità di partecipare alla finale del 14 novembre a Milano.

E così la struttura, specializzata nel trattamento della Sla e delle patologie neuromuscolari, che offre anche cure palliative, ancora una volta apre le porte al territorio per regalare ai pazienti fragili e alle loro famiglie momenti di leggerezza e condivisione.



«Ospitiamo dei pazienti che sono lungodegenti e di conseguenza hanno del tempo nel quale pensare ad altro e non solo al motivo per il quale sono qui - commenta Bonaventura Lazzaro -. Noi cerchiamo di riempire questi momenti con eventi sempre diversi e credo anche utili per a loro salute. Abbiamo fatto coincidere questa iniziativa con la giornata della democrazia e allora quale modo migliore per celebrare questa ricorrenza se non con un voto da parte dei nostri pazienti per dei cantanti che li intratterranno e parteciperanno alla cura globale che intendiamo dare loro».