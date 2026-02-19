Sabato prossimo la cerimonia di intitolazione. Il parroco Davide Iuele: «Ricordiamo il suo amore per la pace, il suo consumarsi in appelli sempre più forti e accorati, il suo richiamo a costruire ponti e non muri»

In Calabria la prima piazza italiana intitolata a Papa Francesco. La piazza antistante la chiesa di San Domenico ad Acri, nel Cosentino, sarà intitolata a Bergoglio. «Sarà la prima piazza in Italia», scrive il settimanale diocesano di Cosenza-Bisignano “Parola di Vita”.

La cerimonia di intitolazione, promossa dalla diocesi e dal Comune, si terrà sabato 21 febbraio. «Ricordiamo il suo amore per la pace, il suo consumarsi in appelli sempre più forti e accorati, il suo richiamo a costruire ponti e non muri, il suo amore per la casa comune», dice il parroco don Davide Iuele.