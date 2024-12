Non accadeva da anni: la neve che imbianca le aree montane della Calabria e spinge il turismo e gli sport invernali come non mai. Nella Sila cosentina da settimane è tutto esaurito in vista delle festività natalizie e di Capodanno. Le strutture sono pronte ad accogliere i turisti provenienti (e già prenotati) da fuori regione, mentre le associazioni e gli specialisti del comparto riattivano con netto anticipo rispetto allo scorso anno le tradizionali linee di produzione per consentire agli ospiti di solcare le dune imbiancate e rinchiudersi al caldo di ristoranti tipici o dei moderni locali che pullulano tra Camigliatello e Lorica.

Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, con Daniele Donnici di "VisitSila.it" e, in collegamento, Francesco Lico di "Loricaly.it". Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre, sul 411 di TivuSat e sull'820 di Sky.