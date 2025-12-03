Si può stimare che siano almeno 350mila gli alunni con disabilità presenti quest'anno nelle scuole italiane, visto che negli ultimi tre anni - secondo il Focus ministeriale dei principali dati di avvio dell'anno scolastico - il loro aumento costante è stato mediamente di circa 20mila unità all'anno: 290.089 nel 2022-23; 311.201 nel 2023.23; 331.124 l'anno scorso. I numeri arrivano dalla rivista specializzata Tuttoscuola, nella Giornata internazionale delle persone con disabilità che ricorre oggi 3 dicembre.

Si tratta di circa 225mila alunni certificati secondo L.104/92 in più rispetto al 2000, quando erano solo 125.308: uno ogni 60 alunni. Gli alunni con disabilità sono dunque ormai il 5% della popolazione scolastica, praticamente uno ogni 20 alunni nelle scuole statali (circa uno in ogni classe). Il maggior numero di alunni con disabilità si trova nelle scuole primarie (oltre 123mila) seguito dalla secondaria di II grado. È la Lombardia ad avere i numeri più importanti: accoglie oltre 58mila alunni con disabilità nelle proprie scuole. In Calabria gli alunni con disabilità sono in tutto 10.756. Di seguito tutti dati.