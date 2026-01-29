La comunità della Locride e l’intera Vallata del Torbido si preparano a rendere omaggio alla memoria di Rocco Commisso, figura stimata e punto di riferimento per il territorio, scomparso lo scorso 16 gennaio. Venerdì 30 gennaio, alle ore 18:00, la Chiesa di San Nicola di Bari ospiterà una celebrazione religiosa di particolare significato, un momento di preghiera e raccoglimento collettivo per onorare un uomo che ha saputo legare indissolubilmente il proprio nome ai valori del dovere, dello sport e del servizio alla collettività.

La funzione sarà presieduta da S.E. monsignor Francesco Oliva, vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, e concelebrata dal parroco locale don Massimo Nesci, a testimonianza dell'impatto umano e sociale della figura di Rocco Commisso sul tessuto civile locale.

Proprio in merito al valore dell'uomo, il sindaco Femia ha voluto esprimere un sentito pensiero: «La figura di Rocco Commisso rimane un pilastro, sinonimo di passione sportiva e integrità. Non è stato solo un uomo di sport, ma un educatore che ha trasmesso ai giovani il valore della lealtà. Per questo motivo, il mondo del calcio, l’associazionismo e l’intera cittadinanza si ritroveranno uniti in prima fila per onorare la sua memoria. Rimarrà un esempio tangibile per il nostro territorio».

La cerimonia vedrà una partecipazione istituzionale di alto profilo, segno tangibile della stima di cui Commisso godeva a livello locale. Saranno presenti il presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo e gli assessori regionali Giovanni Calabrese ed Eulalia Micheli. Accanto a loro, i sindaci dell’Unione dei Comuni della Vallata del Torbido, a rappresentare l’unità di un territorio che riconosce in Commisso un esempio di dedizione. Hanno anche confermato la propria presenza il presidente dell’Aia (Associazione Italiana Arbitri) di Locri Anselmo Scaramuzzino, il delegato del Coni prof. Papa, il presidente della scuola calcio Tommaso Mazzone e i giovani atleti. Proprio la partecipazione di questi ultimi sottolinea il contributo concreto dato da Commisso alla crescita dei valori sportivi tra le nuove generazioni. Alla cerimonia prenderanno parte anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, a testimonianza del profondo rispetto istituzionale verso il suo operato.

«L’invito – conclude il sindaco Femia - è rivolto a tutta la cittadinanza, agli amici, ai conoscenti e a chiunque abbia condiviso un tratto di strada con lui. Non sarà solo un momento di commiato, ma l’occasione per celebrare un’eredità morale fatta di impegno civile e amore per le proprie radici. Marina di Gioiosa si vuole stringere virtualmente alla sua famiglia, in un ultimo caloroso e indimenticabile abbraccio».