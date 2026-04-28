Mattinata di festa per i circa 250 scolaretti del Plesso Porto dell’Istituto comprensivo Vincenzo Vivaldi di Catanzaro che, tra palloncini giallorossi, magliette a tema con tanto di inno nazionale

ed europeo, da oggi avranno a disposizione (anche se mancano ancora gli arredi interni nuovi) una mensa moderna, capiente, climatizzata ed inclusiva. Quasi un milione di fondi PNRR in un progetto definito qualificante per la Giunta comunale Fiorita. «Ricordo a me stesso – ha detto ai giornalisti il sindaco Nicola Fiorita – che quando siamo arrivati la situazione delle mense era disastrosa, non esistevano neppure le fasce Isee .Oggi diamo in continuità una delle linee direttrici della nostra amministrazione. Non so se questa giunta è di sinistra, di destra, o di centro, ma per me è importante puntare sulle scuole, sull'edilizia scolastica».

«È una scuola meravigliosa – ha detto una emozionata dirigente scolastica Maria Antonietta Crea – una scuola vicina al mare, una scuola che oggi festeggia un evento importante che è questa mensa. In tutti i nostri plessi I bambini che ci sono all'istituto sono circa 1100. Qui ci sono 15 classi, di cui 10 sono a tempo pieno, per cui per noi la mensa è preziosa. Abbiamo un'altra mensa all'interno che è un po' più piccola, quindi facciamo turnazioni.Certamente avrà una mensa come questa, moderna, climatizzata, sarà un salto di qualità».

Poi due sottolineature molto importanti da altrettanti delegati assessorili: «È bene ricordare che nonostante attuare i fondi PNRR in tutta Italia è un problema difficilissimo da superare, questa scuola finisca i lavori un mese prima della fine prevista – ha detto Pasquale Squillace, assessore ai Lavori Pubblici – Credo che ogni tanto, quando le cose vengono fatte bene, con i tempi corretti, è giusto dirlo. Le

nostre scuole – ha invece aggiunto Nunzio Belcaro, reponsabile della Pubblica Istruzione – vivono un calo demografico importante, ma certamente questo è un luogo di inversione di tendenze ed era un luogo che aveva bisogno di essere valorizzato con nuove strutture».