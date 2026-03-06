Se c’è una specificità calabrese può individuarsi nell’indebita percezione dei contributi pubblici e, in particolare, quelli agricoli. Lo ha chiarito il procuratore ff della Corte dei Conti Giovanni Di Pietro a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti. «Sono divenuti nell'economia calabrese un mezzo di sostentamento anomalo, a vantaggio di soggetti che non avrebbero titolo e che li utilizzano come forma di sostentamento. Si tratta a volte – ha aggiunto - anche di soggetti con rapporti, da noi accertati con la criminalità organizzata».

Tra i settori poi a maggior rischio in materia di frodi e danni erariali il procuratore della Corte dei Conti individua la sanità. «È sempre ricorrente l'evidenza di numerose irregolarità e illegittimità che riguardano vari settori». Tra quelli annoverati vi sono «i danni conseguenti ai reati penali commessi da dipendenti pubblici nel settore, ad esempio, delle attività extra istituzionali svolte in assenza di autorizzazione». Coinvolti sono molto spesso anche i medici e i sanitari.

Il procuratore ff ha poi evidenziato come «la gran parte dei finanziamenti indebitamente percepiti hanno origine nei fondi europei. Resta questa sempre un'emergenza, anche perché poi oltre alla rilevanza del fenomeno criminoso e di danno erariale vi è anche l’aspetto che riguarda la sottrazione dei fondi a soggetti che potrebbero operare in maniera regolare. Si apporta un danno, quindi, all'economia sana della regione che non ha poi a disposizione queste risorse».

Dalla sanità alle frodi in agricoltura

I principali settori oggetto delle attività della Procura della Corte dei Conti sono stati i contributi pubblici per l'illegittima percezione e in tema sanitario: gli accreditamenti, la gestione degli appalti, casi di malpractices e di assenteismo e inoltre «attività extraistituzionale svolta in mancanza di autorizzazione da parte soprattutto di docenti, universitari e medici». È quanto ha aggiunto il procuratore ff della Corte dei Conti sintetizzando le attività svolte nel 2025. Altro settore centrale è quello opere pubbliche «con rilevanti pregiudizi ed anche danno all'immagine conseguente a gravi reati penali commessi da dipendenti e amministratori pubblici».

Tra i principali danni erariali nel settore delle opere pubbliche vi è la citazione in giudizio per un danno di oltre 259 milioni di euro legato alla realizzazione della diga sul fiume Melito. «La notizia di danno – ha spiegato Di Pietro - ha riguardato la revoca totale del finanziamento. È stato accertata la spesa di oltre 102 milioni di euro per un'opera rimasta incompleta e abbandonata e, quindi, senza recare alcuna utilità alla collettività».

Le frodi in agricoltura, secondo quanto riferito dal procuratore, sono «il settore con maggiore rilevanza in termini di numero di procedimenti avviati e numero di sentenze depositate con riferimento alla indebita percezione dei contributi agricoli a danno dell'ARCEA».