Venerdì 10 aprile al Rotary giornalisti ed editori discutono credibilità, fiducia e futuro dei media territoriali nell’ecosistema digitale, tra emergenze locali e trasformazioni del panorama informativo contemporaneo. Tra i presenti anche il direttore di LaC News24 Franco Laratta

Il Rotary Club Rende promuove un momento di riflessione e confronto dedicato al ruolo dell’informazione locale nel panorama mediatico contemporaneo. Venerdì 10 aprile, alle ore 19:00, presso il Best Western “Villa Fabiano Hotel” di Rende, si terrà il convegno dal titolo “TV private, servizio pubblico e informazione di prossimità: il valore della voce locale nell’era globale”.

L’iniziativa nasce con l’intento di approfondire un tema oggi più che mai centrale: la funzione dell’informazione territoriale in un contesto comunicativo sempre più globalizzato e digitale. In un’epoca in cui le notizie viaggiano con rapidità e i confini tra informazione nazionale, internazionale e locale tendono a dissolversi, diventa fondamentale interrogarsi sul valore della voce locale, capace di raccontare il territorio con attenzione, responsabilità e vicinanza alle comunità.

La serata si propone dunque come un’occasione di dialogo tra alcuni dei principali protagonisti del sistema televisivo calabrese, mettendo a confronto esperienze e prospettive diverse: quelle delle emittenti private e quelle del servizio pubblico. Il dibattito toccherà questioni di grande attualità, quali la credibilità dell’informazione locale, il rapporto tra televisioni private e servizio pubblico, il tema della fiducia dei cittadini nei media, il ruolo dell’informazione durante le emergenze territoriali e, infine, le prospettive future dell’informazione nell’ecosistema digitale.

A portare il loro contributo saranno figure autorevoli del giornalismo televisivo regionale: Riccardo Giacoia, caporedattore della TGR Rai Calabria; Salvatore Gaetano, editore di Videocalabria TV; Franco Laratta, direttore di LaC News; e Attilio Sabato, direttore di Tele Europa Network. Professionisti che, attraverso le loro esperienze e i diversi modelli editoriali che rappresentano, offriranno uno sguardo plurale sulle trasformazioni dell’informazione locale e sulle sfide che essa è chiamata ad affrontare.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Elvira Sangineto, che guiderà il confronto tra gli ospiti, favorendo un dialogo aperto e dinamico sui temi al centro della serata.

Il convegno si inserisce nel solco delle iniziative culturali e civili promosse dal Rotary Club Rende, da sempre impegnato nella promozione del dibattito pubblico e nella valorizzazione delle risorse del territorio. L’evento rappresenta un’opportunità significativa per riflettere insieme sul valore dell’informazione di prossimità e sulla sua capacità di mantenere vivo il rapporto tra media e comunità, in un tempo in cui la dimensione globale della comunicazione rischia talvolta di mettere in ombra le storie, le esigenze e le identità locali.

Una serata di confronto e approfondimento che si propone, dunque, non solo come occasione di dialogo tra addetti ai lavori, ma anche come momento di consapevolezza collettiva sul ruolo fondamentale che l’informazione locale continua a svolgere nella vita democratica dei territori.