Alessia Camarda ha conquistato il Best Student Paper Award alla conferenza AIxIA 2026 grazie a uno studio sull’applicazione dell’IA neuro-simbolica alle investigazioni
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Un importante riconoscimento per la ricerca scientifica dell’Università della Calabria. Alessia Camarda, giovane dottoranda del Laboratorio di Intelligenza Artificiale del Dipartimento di Matematica e Informatica (DeMaCS), ha vinto il Best Student Paper Award alla conferenza nazionale AIxIA 2026, che ha riunito a Perugia oltre 300 ricercatori italiani nel campo dell’intelligenza artificiale.
Il premio è stato assegnato a una ricerca realizzata insieme ad Antonio Rodofili, sotto la guida dei professori Giovambattista Ianni e Simona Perri. Lo studio esplora le potenzialità dell’intelligenza artificiale neuro-simbolica applicata alle investigazioni, un ambito che punta a integrare capacità di apprendimento automatico e ragionamento simbolico.
Il riconoscimento valorizza il lavoro del gruppo di ricerca dell’Unical e il percorso di formazione dei giovani studiosi, confermando il contributo dell’ateneo calabrese allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.
Un ulteriore motivo di orgoglio è rappresentato da Marco Maratea, a cui è stata affidata la presidenza scientifica della conferenza AIxIA 2026.
Risultati che testimoniano la vitalità del Laboratorio di Intelligenza Artificiale dell’Unical e la capacità della ricerca calabrese di affermarsi in contesti scientifici di rilievo nazionale.