Al centro della ricerca nuove tecnologie per la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie oncologiche e cardiovascolari. L'ingresso di Ateneo e Ospedale nel circuito di screening avanzato, nato dalla strategia europea "Apply AI", apre nuove prospettive di ricerca clinica internazionale

L’Università della Calabria e l’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza entrano nella Rete europea dei centri di screening avanzato basato sull’intelligenza artificiale, istituita dalla Commissione europea nell’ambito della strategia Apply AI. La comunità riunisce organizzazioni sanitarie impegnate nello sviluppo, nella sperimentazione e nella valutazione di soluzioni di intelligenza artificiale a supporto della prevenzione, della diagnosi precoce e della diagnosi dei tumori e delle patologie cardiovascolari.

La partecipazione di UniCal-Annunziata si inserisce nel percorso di ricerca e collaborazione internazionale portato avanti dalla professoressa Sandra Costanzo, ordinaria di Campi elettromagnetici dell’Università della Calabria, nel campo delle applicazioni delle tecnologie a microonde e dell’intelligenza artificiale in ambito biomedico, con particolare riferimento allo sviluppo di sensori wearable e radar per il monitoraggio di parametri fisiologici (frequenza respiratoria, battito cardiaco) e alle tecniche di imaging a microonde per la diagnostica di tumori. All’interno della Rete, la professoressa Sandra Costanzo sarà referente per l’Ateneo e l’Annunziata e membro del gruppo di lavoro dedicato alle pratiche cliniche nell’ambito dell’intelligenza artificiale applicata alla cura delle patologie cardiovascolari (AI in cardiovascular care).

La partecipazione alla Rete offre nuove occasioni di confronto e collaborazione a livello europeo. Tra le opportunità previste vi sono la condivisione di esperienze e risultati, la presentazione di evidenze derivanti da progetti pilota e studi di valutazione, nonché l’accesso a informazioni su strumenti, buone pratiche e percorsi di formazione e sviluppo delle competenze. Le attività si articolano principalmente in due ambiti: l’intelligenza artificiale applicata alle patologie cardiovascolari e quella dedicata alle malattie oncologiche. La Rete promuove inoltre la collaborazione con altre iniziative europee attive nell’innovazione tecnologica in sanità.

In questo quadro si colloca anche il progetto COMPASS (Cardio-Oncology Multidisciplinary Patient Assistance Solution), iniziativa internazionale finanziata nell’ambito del programma europeo Innovative Health Initiative (IHI), alla quale partecipa l’Università della Calabria con un gruppo di ricerca del Dipartimento di Ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica (DIMES), guidato dal professor Raffaele Gravina. Il contributo dell’Ateneo riguarda lo sviluppo di dispositivi indossabili per il monitoraggio dei parametri fisiologici e di algoritmi di intelligenza artificiale Edge, in grado di elaborare i dati direttamente sui dispositivi. L’obiettivo è supportare il monitoraggio continuo dei pazienti oncologici e contribuire all’individuazione precoce di possibili segnali di rischio cardiovascolare.

L’ingresso nella Rete europea rafforza quindi le occasioni di collaborazione tra ricerca e sistema sanitario e offre all’Università della Calabria e all’Ospedale dell’Annunziata un ulteriore spazio di confronto con le esperienze e le competenze sviluppate a livello internazionale nel campo dell’intelligenza artificiale applicata alla salute.