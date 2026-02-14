Le associazioni organizzatrici decidono di sospendere il programma in seguito all’alluvione che ha interessato in particolare le zone dei Laghi e di Lattughelle dopo l’esondazione del Crati

«Le associazioni che hanno curato l’organizzazione del programma del Carnevale di Cassano in collaborazione col Comune di Cassano All’Ionio – Comitato Carnevale Pro Lauropoli, Comitato di Sibari, Comitato di Doria e Allegra Compagnia – comunicano con senso di responsabilità e profonda solidarietà la decisione condivisa di sospendere il programma del Carnevale attualmente in corso, rinviando ogni iniziativa a data da destinarsi». È quanto si legge in una nota delle stesse associazioni.

«La scelta – scrivono – nasce dal momento di particolare difficoltà che sta interessando le zone dei Laghi e di Lattughelle, duramente colpite dalle recenti criticità legate all’alluvione del Crati, che hanno prodotto disagi rilevanti per famiglie, attività e territorio».

«In un contesto così delicato, riteniamo doveroso anteporre il rispetto, la vicinanza e la solidarietà verso le comunità colpite a qualsiasi iniziativa di carattere ludico e festoso. A ciò si aggiungono le oggettive difficoltà che il Comune si trova ad affrontare in questa fase emergenziale, anche in relazione alla gestione dell’ordine pubblico e delle priorità operative legate alla sicurezza dei cittadini», proseguono le associazioni.

E concludono: «Il Carnevale rappresenta da sempre un momento di condivisione, gioia e partecipazione collettiva: proprio per questo, siamo convinti che tornerà ad essere celebrato quando ci saranno le condizioni giuste, con lo spirito sereno e partecipato che merita. Le associazioni restano unite e disponibili a collaborare con le istituzioni e con la comunità, confidando che la situazione possa presto normalizzarsi e consentire la riprogrammazione delle iniziative».