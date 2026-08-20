VIDEO - Il cantante racconta dal mare la terra che ospiterà il Jova Beach Party e cita il filosofo nolano. Il governatore rilancia entusiasta il video, mentre nei commenti arriva subito la correzione
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Un bagno nel mare della Calabria, qualche parola d'amore per una terra che in questi giorni lo ospita e, in mezzo, una piccola gaffe storico-geografica che sui social non è passata inosservata. Protagonista Jovanotti, arrivato in Calabria per il Jova Beach Party di Catanzaro, che in un video girato direttamente in acqua celebra la regione e la sua storia.
Parlando della Calabria come terra della filosofia, il cantante richiama Pitagora e poi inserisce tra i grandi nomi anche Giordano Bruno. Peccato che il filosofo, passato alla storia anche come "il Nolano", fosse nato proprio a Nola, in Campania, nel 1548.
Una svista, probabilmente. Forse Jovanotti aveva in mente Tommaso Campanella, nato a Stilo, uno dei più importanti filosofi calabresi. Oppure Bernardino Telesio, cosentino. A rendere più curiosa la vicenda è però il rilancio del video da parte del presidente della Regione Roberto Occhiuto, che sui propri canali social accompagna integralmente le immagini con un commento entusiasta: «Che poesia le parole di Jovanotti sulla Calabria. Benvenuto, Jova».
Nessuna correzione sulla cittadinanza acquisita sul campo da Giordano Bruno, che resta così calabrese anche nel reel ricondiviso dal governatore. A rimettere rapidamente le cose a posto ci pensano gli utenti. «Telesio, Campanella... Giordano Bruno è nato a Nola... modificate il post», scrive qualcuno. Un altro domanda: «Giordano Bruno è calabrese? O intendeva Tommaso Campanella?». E c'è chi chiude con l'ironia: «Giordano Bruno, detto il calabro».