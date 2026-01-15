Un talento calabrese scoperto per caso, uno scroll su Instagram che diventa occasione, e un palco che potrebbe trasformarsi in trampolino nazionale. È la storia che prende forma attorno a Francesco Giannini, cantautore originario di Santa Caterina dello Ionio, dopo l’attenzione pubblica ricevuta da Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che durante la prossima estate sarà protagonista anche in Calabria con il suo Jova Summer Party.

È stato lo stesso Jovanotti a raccontare l’episodio in un post pubblicato sul suo Instagram: «Oggi nella mia timeline di IG mi è apparso @sonofrancescogiannini musicista calabrese che non conoscevo e questa sua versione in dialetto di #sosolochelavita mi ha preso benissimo». L’ascolto ha portato alla condivisione del brano e a un invito pubblico per la data del 22 agosto a Catanzaro, con la possibilità per Giannini di salire sul palco nel pomeriggio, prima del DJ set e dello spettacolo principale: «Una delle date di @jovasummerparty sarà in agosto in una grande arena a Catanzaro – scrive Jovanotti –, quindi Francesco se sei in zona sei ufficialmente invitato a suonarla insieme a me magari nel pomeriggio prima del grande ospite con il suo DJset (wwwwwwoooooowwww) e prima del mio show delle 2030 (che va avanti fino a. quanto ne vorrete)».

L’invito non è rimasto senza risposta. Giannini ha commentato il post di Jovanotti con un secco «assolutamente sì!», manifestando pubblicamente la propria disponibilità a raccogliere la straordinaria occasione.

L’invito da parte di Jovanotti si inserisce nella filosofia del tour, concepito come un percorso musicale che attraversa l’Italia partendo dal Sud e valorizzando i territori e le loro espressioni artistiche: «Jova Summer Party sarà un inno e un omaggio al sud del mio paese, risalendo verso Roma, la città dove sono nato e vissuto fino a 19 anni. Omaggeremo la musica e in ogni data ci saranno ospiti internazionali e da ogni parte d’italia e altri legati alla terra dove faremo festa. Venite a divertirvi. PURA VIDA!», ha scritto Jovanotti.

Francesco Giannini non è nuovo a esibizioni al fianco di artisti di fama nazionale. La scorsa estate, infatti, si è esibito insieme ad Alfa sul palco della Roccella Summer Arena, cantando “A me mi piace” in versione calabrese.

Nato nel 1996 a Soverato, Giannini si forma nella tradizione musicale calabrese, avvicinandosi fin da giovanissimo alla chitarra, all’organetto e alla lira calabrese. Dopo l’esperienza con I Nuovi Tari, con cui pubblica U sonu seculari, avvia nel 2017 il progetto solista “Francesco Giannini Live”.

Nel suo percorso figurano singoli come Na Giuvaneda e Fijjola Splendenti e l’album Milli Storii, presentato anche su Rai 3. Vincitore di diversi festival di musica etno-folk, Giannini prosegue oggi la propria attività artistica, con nuova musica in lavorazione. E adesso da uno scroll di un social a un palco affollato, il passo può essere breve. E da un post su Instagram potrebbe nascere una nuova storia musicale tutta calabrese.