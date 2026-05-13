Finale Da Brividi Ad Affari Tuoi, il game show di Rai 1, la Calabria conquista 100mila euro con Federica Tucci, assistente notarile di Montepaone, accompagnata dal marito Francesco Sinopoli, veterinario di Soverato.

La partita era partita bene con “Gennarino” e un primo premio da 6mila euro, ma si è presto complicata con l’uscita dei premi più alti: 300mila, 200mila e 100mila euro. Nonostante le offerte del Dottore, scese fino a 5mila euro, la coppia ha scelto di continuare.

Il momento più amaro arriva con il cambio di pacco: Federica lascia il numero 20 per il numero 8, salvo scoprire subito dopo che nel pacco abbandonato c’erano i 30mila euro. Quando tutto sembrava perduto, il riscatto con la Regione Fortunata. La coppia punta sulla Sicilia e centra il premio massimo da 100mila euro.