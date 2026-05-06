L’eco della solidarietà continua a diffondersi nella città di Catanzaro mantenendo accesi i sogni di

bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera “Dulbecco”

di Catanzaro. Non si tratta di un semplice auspicio, ma di una promessa concreta che continua a

realizzarsi, anche a distanza di otto mesi dalla scorsa edizione de “La Cena Straordinaria”, l’evento

enogastronomico che trasforma Corso Mazzini in un ristorante a cielo aperto, unendo alta cucina,

bellezza e beneficenza.

Grazie al ricavato, frutto della generosità dei mille commensali e dei tanti sostenitori, nei giorni

scorsi è stato consegnato un ulteriore dono speciale a un piccolo paziente: un viaggio

indimenticabile a Disneyland per un bambino che ha affrontato la sua malattia con straordinario

coraggio. Un momento carico di commozione, condiviso da tutti i protagonisti di questo percorso

solidale, dallo chef stellato Riccardo Sculli alla delegazione dell’Associazione Provinciale Cuochi

Catanzaresi, sino alla dottoressa Maria Concetta Galati, direttrice del reparto di oncoematologia, e

al presidente dell’associazione organizzatrice “Città del vento”, Alessandro Astorino.

Con la consapevolezza che ogni sogno realizzato può aprire la strada a nuovi traguardi, sempre più

ambiziosi e straordinari, anche quest’anno è tutto pronto per alzare il sipario sulla terza edizione de

“La Cena Straordinaria”, con un programma che si preannuncia ancora più ricco e coinvolgente.

L’evento, infatti, si amplia, trasformandosi in un vero e proprio percorso esperienziale articolato in

tre giornate: venerdì 4 e sabato 5 settembre, il suggestivo Complesso Monumentale del San

Giovanni ospiterà appuntamenti dedicati alle eccellenze, con masterclass, degustazioni,

showcooking firmati da grandi maestri della cucina, accompagnati da incursioni musicali e una

mostra immersiva dedicata al gusto calabrese. Il culmine sarà domenica 6 settembre con la Cena

Straordinaria, secondo il format ormai consolidato e amato dal pubblico: sei chef stellati – Luca

Abbruzzino, Luigi Lepore, Nino Rossi, Caterina Ceraudo, Antonio Biafora e Riccardo Sculli,

coordinati dallo chef Antonio Abbruzzino –, quattro portate a base di eccellenze locali, mille posti

in un’unica tavolata che si snoda lungo un percorso di 400 metri.

Il cuore dell’iniziativa, promossa dall’associazione “Città del Vento” che aderisce alle Acli e resa

possibile grazie al sostegno della Regione Calabria e di numerose aziende partner, resta l’obiettivo

sociale: quest’anno, il ricavato contribuirà alla nascita di un’attività imprenditoriale inclusiva

dedicata a ragazzi e ragazze speciali. In tal modo non si offrirà soltanto un’importante opportunità a

giovani con fragilità, ma anche un’occasione di crescita e inclusione per l’intera comunità.

Per chi desidera partecipare agli eventi de “La Cena Straordinaria”, da mercoledì 6 maggio, sono

disponibili i biglietti sul portale Vivaticket, al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/tour/la-

cena-straordinaria/4794

Tante le sorprese culturali che impreziosiranno l’evento benefico, ormai diventato un appuntamento

imperdibile per l’intera comunità calabrese, che permette di costruire insieme il futuro del territorio,

all’insegna della condivisione.