È tra i contenuti più visti al momento sulla piattaforma. Nei quattro episodi la storia del procuratore e la maxi inchiesta Rinascita Scott

La lotta alla ‘ndrangheta raccontata attraverso il volto e il lavoro del procuratore Nicola Gratteri conquista il pubblico: la docuserie World Wide Mafia, ’Ndrangheta ha raggiunto il primo posto tra i contenuti più visti su Disney+, confermandosi uno dei titoli italiani più seguiti del momento sulla piattaforma.

La serie originale italiana, disponibile dal 20 maggio in esclusiva su Disney+ in Italia e nel resto del mondo e su Hulu negli Stati Uniti, racconta dall’interno la storia della ’Ndrangheta e delle indagini che hanno segnato uno dei più importanti capitoli della lotta alle mafie negli ultimi anni.

Prodotta da Disney+, IBC Movie e Sunset Presse in associazione con Borough Productions, la docuserie è composta da quattro episodi ed è basata su eventi reali. Il progetto porta la firma degli autori Jacques Charmelot, Michela Gallio, Giovanni Filippetto e François Chayé, con la regia affidata a Charmelot e Chayé.

Al centro del racconto c’è proprio Gratteri, magistrato calabrese sotto scorta da oltre trent’anni, che ha guidato nel 2019 la maxi operazione “Rinascita Scott”, considerata la più grande azione giudiziaria mai tentata contro la ’Ndrangheta. Attraverso immagini, testimonianze e un accesso esclusivo alle indagini, la serie mostra il lavoro quotidiano della procura e delle forze dell’ordine impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata.

Tra minacce, collaboratori di giustizia, tradimenti e storie di redenzione, emergono le figure di magistrati, investigatori e vittime che hanno scelto di opporsi al potere mafioso.

La serie, che segue Gratteri negli anni in cui è stato Procuratore della Repubblica di Catanzaro, permette poi agli spettatori di scoprire la sua storia personale e la realtà quotidiana della sua lotta, seguendo il suo lavoro di “comandante in capo” di un’indagine che coinvolge servizi segreti, carabinieri, unità militari e forze speciali.